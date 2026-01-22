Ông Trump rút 'con bài thuế quan' sau thỏa thuận khung với NATO về Greenland

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã đạt được "những điểm chính" của một khuôn khổ thỏa thuận với NATO về tương lai Greenland, qua đó sẽ không áp đặt các mức thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.2. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết nội dung thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte ở Davos, Thụy Sĩ ngày 21.1.2026 ẢNH: REUTERS

Phát biểu tại Davos, ông Trump nói Mỹ đã thiết lập một khuôn khổ đàm phán "theo từng bước" liên quan Greenland và an ninh Bắc Cực, trong đó các biện pháp thuế quan chỉ được sử dụng nếu tiến trình không đạt kết quả. Ông cho biết các cuộc thương lượng về hệ thống phòng thủ tên lửa - một phần đặt tại Greenland - vẫn đang tiếp diễn, theo The Guardian.

Ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ không dùng vũ lực để kiểm soát Greenland nhưng yêu cầu "đàm phán ngay lập tức".

Phát ngôn viên NATO Allison Hart xác nhận các đồng minh đang thảo luận về một khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường an ninh Bắc Cực, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu ngăn Nga và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại Greenland.

"Các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ tiếp tục nhằm đảm bảo rằng Nga và Trung Quốc không bao giờ có được chỗ đứng - về kinh tế hay quân sự - ở Greenland", theo bà Allison Hart.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đánh giá cuộc gặp là "tích cực", song lưu ý tiến trình vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết ông Trump đã phát tín hiệu không sử dụng vũ lực đối với Greenland, coi đây là "thông điệp tích cực".

Theo The New York Times, một số quan chức NATO đã thảo luận kịch bản cho phép Mỹ kiểm soát một số khu vực nhỏ ở Greenland, tương tự mô hình căn cứ quân sự của Anh tại Síp, song chưa có quyết định chính thức.

Việc ông Trump tạm dừng đe dọa thuế quan giúp thị trường tài chính toàn cầu phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày 21.1. Chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 1,2%, trong khi chỉ số Dow Jones - lần đầu tiên tiến gần mốc 50.000 điểm - tăng 1,2%.

Việc ông nhượng bộ về thuế quan diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nghị viện châu Âu đình chỉ vô thời hạn việc phê chuẩn thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) được ký kết hồi mùa hè năm 2025, một động thái cho thấy lần đầu tiên các chính trị gia sẵn sàng đối phó với ông Trump.