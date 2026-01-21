Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump tuyên bố không dùng vũ lực để kiểm soát Greenland

Vi Trân
Vi Trân
21/01/2026 23:27 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ không dùng vũ lực để kiểm soát Greenland nhưng tái khẳng định ý muốn sở hữu vùng lãnh thổ này của Đan Mạch.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 21.1, Tổng thống Trump yêu cầu đàm phán "ngay lập tức" để Mỹ mua lại Greenland, theo AFP.

"Chỉ có Mỹ mới có thể bảo vệ mảnh đất khổng lồ này, tảng băng khổng lồ này, phát triển và cải thiện nó. Đó là lý do tôi muốn đàm phán ngay lập tức để một lần nữa thảo luận việc mua Greenland", ông Trump phát biểu.

Ông Trump tuyên bố không dùng vũ lực để kiểm soát Greenland - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 21.1

ẢNH: AFP

Vị tổng thống nói Đan Mạch có một lựa chọn. "Các vị có thể nói có và chúng tôi sẽ rất cảm kích. Hoặc các vị có thể nói không và chúng tôi sẽ ghi nhớ. Một nước Mỹ mạnh và an toàn đồng nghĩa một NATO mạnh", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo nói sẽ không dùng vũ lực để kiểm soát hòn đảo nhưng nhấn mạnh Mỹ phải sở hữu vùng đất này.

"Có lẽ chúng tôi sẽ không có được gì trừ khi tôi quyết định sử dụng sức mạnh và vũ lực quá mức, đến mức nói thẳng ra là không thể bị ngăn chặn. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Mọi người nghĩ rằng tôi sẽ dùng vũ lực nhưng tôi không buộc phải dùng vũ lực. Tôi không muốn và sẽ không sử dụng vũ lực", Tổng thống Trump tuyên bố.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng chỉ trích gay gắt các đồng minh châu Âu. Ông chỉ trích Đan Mạch "vô ơn" đối với sự giúp đỡ của Mỹ, cho rằng ý định sở hữu Greenland chỉ là "yêu cầu nhỏ" đối với "một mảnh băng" và việc mua lại không đe dọa liên minh NATO.

"Không có quốc gia hay nhóm quốc gia nào ở vị thế để có thể đảm bảo an toàn cho Greenland ngoài Mỹ. Chúng tôi là một cường quốc, mạnh hơn nhiều so với những gì người ta hiểu. Tôi nghĩ họ đã hiểu được điều đó 2 tuần trước tại Venezuela", ông Trump nhắc đến chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Đan Mạch chưa bình luận về phát biểu của ông Trump. Trước đó, nước này phản đối ý định của lãnh đạo Mỹ.

