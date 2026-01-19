Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trượt giải Nobel, ông Trump nói 'không có nghĩa vụ chỉ nghĩ tới hòa bình'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
19/01/2026 21:33 GMT+7

Trong một thông điệp bằng văn bản gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông không còn cảm thấy có nghĩa vụ 'phải hoàn toàn nghĩ đến hòa bình' sau khi không được trao giải Nobel Hòa bình.

Bức thư, được chính quyền Tổng thống Trump chia sẻ rộng rãi với các quốc gia khác, là phản hồi đối với thông điệp chung của Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Trong đó, hai nhà lãnh đạo châu Âu phản đối quyết định của Mỹ áp thuế quan với các đồng minh vì từ chối ủng hộ kế hoạch Mỹ kiểm soát Greenland. Thông tin được ông Stoere công bố ngày 19.1, theo Reuters.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, trong thư trả lời, ông Trump viết: "Ông Jonas thân mến: Xét việc đất nước của ông đã quyết định không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt hơn 8 cuộc xung đột, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ nghĩ đến hòa bình nữa, dù đó vẫn là điều tối quan trọng, mà giờ đây có thể nghĩ đến những gì tốt nhất và phù hợp cho nước Mỹ".

Ông Trump từ lâu đã công khai bày tỏ mong muốn được trao giải Nobel Hòa bình. Giải thưởng năm ngoái được trao cho lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere sau đó nhấn mạnh: "Tôi đã nhiều lần giải thích rõ với ông Trump rằng giải Nobel do một ủy ban độc lập quyết định, chứ không phải do chính phủ Na Uy".

Tuần trước, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado đã "tặng" giải Nobel Hòa bình của bà cho ông Trump trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng. Ủy ban Nobel Na Uy khẳng định giải thưởng này không thể chuyển nhượng, chia sẻ hay thu hồi.

Trong thông điệp gửi Thủ tướng Na Uy, ông Trump cũng một lần nữa đặt nghi vấn về quyền kiểm soát đối với Greenland, cho rằng Đan Mạch "không thể bảo vệ vùng đất này khỏi Nga hay Trung Quốc".

EU gấp rút ngăn chặn thuế quan của ông Trump, sẵn sàng trả đũa

Tổng thống Mỹ kết thúc bức thư với lập luận rằng ông đã "đóng góp cho NATO nhiều hơn bất kỳ ai khác kể từ khi tổ chức này được thành lập", đồng thời cho rằng "NATO giờ đây nên làm điều gì đó cho Mỹ".

Trước những lời đe dọa áp thuế của ông Trump liên quan tới vấn đề Greenland, Liên minh châu Âu (EU) khẳng định ưu tiên hàng đầu là đối thoại, không leo thang.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill cho biết các nhà lãnh đạo EU, trong đó có Chủ tịch Ursula von der Leyen, đều thống nhất rằng cần "hợp tác, tránh leo thang và tránh áp đặt thuế quan".

