Ông Trump chỉ trích đồng minh NATO không xông pha lên tuyến đầu tại Afghanistan

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 22.1, Tổng thống Trump nghi ngờ các đồng minh NATO sẽ có mặt để hỗ trợ nếu Mỹ cần.

"Chúng ta chưa từng cần họ. Chúng ta chưa từng thật sự đòi hỏi điều gì từ họ. Bạn biết không, họ nói sẽ đưa một số binh sĩ đến Afghanistan, hoặc nơi này nơi kia. Và họ đã lùi lại phía sau một chút so với tiền tuyến", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 22.1 ẢNH: REUTERS

Phát ngôn này như giọt nước tràn ly sau nhiều ngày căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu, khi nhà lãnh đạo liên tục đòi sở hữu Greenland, lãnh thổ của đồng minh Đan Mạch.

Thực tế, cho đến nay, Mỹ là nước đầu tiên và duy nhất kích hoạt cơ chế phòng vệ tập thể được quy định trong Điều 5 của NATO. Đó là sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001, theo CNN.

Khi đó, Anh và nhiều nước châu Âu đã đưa quân đến Afghanistan để chiến đấu cùng Mỹ. Canada, Pháp, Đức, Ý, Đan Mạch và nhiều nước khác cũng có binh sĩ thiệt mạng trong xung đột. Trong số khoảng 3.500 quân đồng minh hy sinh, có 2.456 binh sĩ là người Mỹ.

Ông Trump rút lại đe dọa thuế quan, vũ lực về vấn đề Greenland

Đồng minh phản ứng

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 23.1 phản ứng kịch liệt và đòi ông Trump xin lỗi. "Tôi xin bắt đầu bằng việc tưởng nhớ 457 quân nhân của chúng ta đã hy sinh tính mạng tại Afghanistan. Còn rất nhiều người bị thương, một số bị thương tích làm thay đổi cuộc đời, và vì vậy tôi xem những phát ngôn của Tổng thống Trump là sự xúc phạm và thẳng thắn mà nói là kinh khủng, và tôi không ngạc nhiên khi các phát ngôn đó đã gây ra cảm giác đau thương đến thế cho những người thân yêu của những người đã chết hoặc bị thương", ông Starmer nói.

Binh sĩ Canada thuộc liên quân NATO bò tìm chỗ trú ẩn sau khi vị trí bị trúng đạn pháo của Taliban tại tỉnh Kandahar (Afghanistan) ngày 24.10.2007 ẢNH: REUTERS

Hoàng tử Anh Harry, người từng được triển khai 2 đợt sang Afghanistan, cũng ra tuyên bố cho rằng sự hy sinh của binh sĩ NATO xứng đáng được tôn trọng.

"Những người đã hy sinh xứng đáng được nhắc đến một cách trung thực và tôn trọng, trong khi chúng ta vẫn đoàn kết và trung thành với việc bảo vệ ngoại giao và hòa bình", hoàng tử Harry kêu gọi.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cũng kêu gọi sự tôn trọng dành cho các cựu binh Ba Lan đã phục vụ đất nước và cam kết với đồng minh. Ba Lan mất 43 binh sĩ trong xung đột tại Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin nói 90 binh sĩ Pháp đã hy sinh tại Afghanistan khi chiến đấu cùng đồng minh NATO và nhiều người khác bị thương, yêu cầu được tôn trọng.

Binh sĩ Ý thuộc liên quân NATO khiên linh cữu đồng đội hy sinh trong sự kiện tại Kabul (Afghanistan) ngày 19.9.2009 ẢNH: REUTERS

Nhiều chính trị gia và cựu binh Anh cũng lên tiếng phản đối phát ngôn của ông Trump. Đáp lại, Nhà Trắng vẫn bảo vệ vị tổng thống và phản bác bình luận của Thủ tướng Anh.

"Tổng thống Trump đã hoàn toàn đúng. Mỹ đã đóng góp cho NATO nhiều hơn tất cả các nước khác trong liên minh cộng lại", người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers nói.

Trước đó, vào tháng 6.2025, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng có phát ngôn xem nhẹ đóng góp của các đồng minh NATO tại Afghanistan, theo CNN. Khi đó, vị bộ trưởng cho biết rằng các đồng đội của ông tại Afghanistan thường nói đùa rằng chữ viết tắt ISAF (International Security Assitance Force, nghĩa là Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế) trên phù hiệu trên vai họ thực ra có nghĩa là "I saw Americans fighting", nghĩa là "Tôi đã thấy người Mỹ chiến đấu". "Rốt cuộc thì đó chỉ là rất nhiều lá cờ chứ không phải là nhiều năng lực thực sự trên thực địa", ông Hegseth nói với giọng miệt thị.