Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhà Trắng ra tối hậu thư cho Iran

Vi Trân
Vi Trân
01/02/2026 05:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra hạn chót để Iran đàm phán hoặc đối diện hành động quân sự trong khi Iran thông báo tập trận giữa căng thẳng.

Hôm qua (31.1), Iran thông báo các tàu chiến sẽ tham gia cuộc tập trận tại eo biển Hormuz từ ngày 1 - 2.2, theo AP. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, phụ trách khu vực Trung Đông, cảnh báo bất kỳ hành vi bất an toàn nào gần lực lượng Mỹ và đối tác hoặc tàu thương mại cũng gia tăng nguy cơ va chạm, leo thang và bất ổn.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng Iran muốn đạt thỏa thuận với Mỹ về các chương trình hạt nhân và tên lửa. Nhà lãnh đạo cho biết đã đưa ra hạn chót để Iran ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời lặp lại cảnh báo một hạm đội lớn đang tiến về phía quốc gia vùng Vịnh, theo AFP. Bóng mây xung đột bao phủ Trung Đông trong nhiều ngày qua khi Tổng thống Mỹ đe dọa tấn công Iran vì cách xử lý của lực lượng an ninh nước này đối với người biểu tình. Chính quyền Tehran thừa nhận có hàng ngàn người chết nhưng tố cáo lực lượng kích động từ bên ngoài gây ra bạo lực.

Nhà Trắng ra tối hậu thư cho Iran: Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông Năm 2026 - Ảnh 1.

Máy bay trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Ảnh: AFP

Ông Trump giấu bài ?

Theo Reuters, Mỹ hiện có một tàu sân bay, 6 tàu khu trục và 3 tàu tác chiến cận bờ tại khu vực. Ngày 30.1, tàu khu trục USS Delbert D.Black được nhìn thấy cập cảng Eilat ở miền nam Israel. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trước đó một ngày báo cáo tổng thống rằng Lầu Năm Góc sẵn sàng thực hiện mọi chỉ thị nhưng vẫn chừa đường cho ngoại giao, kêu gọi Iran không nên theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Giới chuyên gia nhận định chủ nhân Nhà Trắng có nhiều phương án để lựa chọn như gây sức ép kinh tế bằng cách phong tỏa xuất khẩu dầu mỏ tương tự Venezuela, tấn công hạ tầng năng lượng, mục tiêu quân sự, thậm chí nhắm vào giới lãnh đạo Iran. Mỹ đã cấm vận Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni và các quan chức Iran giám sát việc đối phó biểu tình nhưng đến nay, ông Trump vẫn "giấu bài" rất kỹ, kể cả với các đồng minh vùng Vịnh, theo Fox News. Iran đã cảnh báo về khả năng chiến tranh nếu lãnh đạo nước này bị nhắm đến.

Lằn ranh đỏ của Iran

Giữa sức ép từ Mỹ, các quan chức Iran trong vài ngày qua đẩy mạnh liên lạc với các "ông lớn" khác nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột. Ngày 30.1, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Larijani sang Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đại sứ Iran Kazem Jalali cho biết cuộc gặp xoay quanh mối quan hệ hai nước, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong khu vực và quốc tế, theo Đài RT. Trước đó, Nga đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định sẵn sàng đàm phán nhưng phải dựa trên sự công bằng, tôn trọng.

Theo truyền thông Mỹ, các quan chức Washington yêu cầu thỏa thuận phải bao gồm quy định giới hạn kho tên lửa tầm xa của Iran, đưa uranium được làm giàu ra khỏi nước này và cấm tự làm giàu nhiên liệu hạt nhân. Tuy nhiên, ông Abbas tuyên bố năng lực phòng thủ và tên lửa là vấn đề không thể mang ra đàm phán. Ông Serhan Afacan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho hay chương trình tên lửa đạn đạo là "hạt nhân" trong cấu trúc phòng thủ của Iran và là "lằn ranh đỏ", nên việc lồng ghép điều kiện này vào thỏa thuận hạt nhân là điều bất khả thi.

Mỹ duyệt bán vũ khí cho Israel, Ả Rập Xê Út

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30.1 thông báo đã phê duyệt thỏa thuận bán 730 tên lửa phòng không Patriot và thiết bị liên quan trị giá 9 tỉ USD cho Ả Rập Xê Út, theo AP. Đồng thời, Mỹ cũng "bật đèn xanh" cho 4 hợp đồng vũ khí với Israel trị giá tổng cộng 6,67 tỉ USD, trong đó nổi bật là 30 trực thăng tấn công Apache và 3.250 phương tiện chiến thuật hạng nhẹ để chở quân và phục vụ hậu cần.

Tin liên quan

Ông Trump: Mỹ triển khai hạm đội 'lớn hơn ở Venezuela', Iran muốn thỏa thuận

Ông Trump: Mỹ triển khai hạm đội 'lớn hơn ở Venezuela', Iran muốn thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ bùng phát xung đột khu vực, đồng thời tiết lộ Washington đang triển khai một lực lượng hải quân lớn áp sát Iran.

Mỹ duyệt các gói vũ khí lớn cho hai đồng minh Trung Đông giữa căng thẳng Iran

Khám phá thêm chủ đề

Nhà Trắng Iran căng thẳng Trung Đông Donald Trump tập trận eo biển Hormuz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận