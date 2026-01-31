Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ duyệt các gói vũ khí lớn cho hai đồng minh Trung Đông giữa căng thẳng Iran

Khánh An
Khánh An
31/01/2026 09:15 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ bật đèn xanh cho thương vụ bán các trực thăng tấn công Apache và các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ cho Israel, bên cạnh thương vụ bán các tên lửa Patriot cho Ả Rập Xê Út.

- Ảnh 1.

Hệ thống Patriot của Mỹ ở căn cứ Cavazos (bang Texas)

ẢNH: DVIDS

Hãng AFP ngày 31.1 đưa tin Mỹ vừa phê chuẩn các thương vụ bán vũ khí trị giá hàng tỉ USD cho Israel và Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh căng thẳng cao với Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ bật đèn xanh cho thương vụ bán 30 máy bay trực thăng tấn công Apache trị giá 3,8 tỉ USD cho Israel, quốc gia đã đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Gaza.

"Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho Israel. Việc hỗ trợ Israel phát triển, duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng là điều tối quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông cáo.

"Thương vụ được đề xuất này phù hợp với những mục tiêu đó", thông cáo cho biết thêm.

Gói thỏa thuận này cũng bao gồm thương vụ bán các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ chung trị giá 1,8 tỉ USD. Mỹ chuyển hàng tỉ USD hàng hóa quân sự mỗi năm cho Israel, chủ yếu là viện trợ chứ không phải bán.

Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn vào tháng 10.2025, tạm dừng phần lớn hai năm xung đột.

Các đồng minh chủ chốt từ chối cho Mỹ sử dụng không phận tấn công Iran

Trong khi đó, căng thẳng đang gia tăng trong khu vực khi Mỹ triển khai một lực lượng quân sự lớn tại vùng biển gần Iran. Iran đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng sau các cuộc biểu tình lớn.

Năm ngoái, Israel đã tiến hành một chiến dịch ném bom quy mô lớn nhằm vào các địa điểm hạt nhân và quân sự khác ở Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phê duyệt thương vụ bán 730 tên lửa Patriot trị giá 9 tỉ USD cho Ả Rập Xê Út.

Ả Rập Xê Út đã bày tỏ sự thận trọng về một cuộc tấn công vào Iran vì các quốc gia trong khu vực lo ngại sự bất ổn có thể làm tổn hại môi trường kinh doanh.

Ông Trump: Mỹ triển khai hạm đội 'lớn hơn ở Venezuela', Iran muốn thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ bùng phát xung đột khu vực, đồng thời tiết lộ Washington đang triển khai một lực lượng hải quân lớn áp sát Iran.

Mỹ họp với Israel, Ả Rập Xê Út về khả năng tấn công Iran?

Israel - Mỹ áp đặt điều kiện tại Trung Đông

