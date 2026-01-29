Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel - Mỹ áp đặt điều kiện tại Trung Đông

Bảo Vinh
Bảo Vinh
29/01/2026 05:00 GMT+7

Trong khi Israel đưa ra điều kiện đối với việc thực thi kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza, Mỹ tiếp tục dùng quân sự để buộc Iran chấp nhận thỏa thuận.

Cụ thể, tối 27.1 (rạng sáng 28.1, giờ VN), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc họp báo trực tiếp trên truyền hình về nhiều chủ đề sau khi Tel Aviv đưa thi thể con tin cuối cùng từ Dải Gaza về nước. AFP dẫn lời ông Netanyahu cho biết Israel từ giờ sẽ tập trung hoàn thành 2 nhiệm vụ gồm giải giới Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza. Kế hoạch hòa bình Gaza do Mỹ bảo trợ có hiệu lực từ tháng 10.2025 nêu rằng toàn bộ con tin sẽ được trao trả trong giai đoạn 1 và Hamas giao nộp vũ khí trong giai đoạn 2. Ông Netanyahu tuyên bố sẽ hoàn thành 2 nhiệm vụ trên bằng bất cứ cách nào và nhấn mạnh sẽ không cho phép tái xây dựng Dải Gaza nếu chưa hoàn tất phi quân sự hóa.

Israel tìm thấy thi thể con tin cuối cùng ở Gaza

Mặt khác, ông khẳng định Tel Aviv sẽ không cho phép thành lập nhà nước Palestine tại Dải Gaza bất chấp sự công nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế, đồng thời cho biết Israel sẽ tiếp tục kiểm soát an ninh tại Bờ Tây lẫn Gaza.

Việc thi thể con tin cuối cùng được đưa về nước ngày 26.1 đánh dấu chấm hết cho cuộc khủng hoảng biểu tình tại Israel và cũng kết thúc giai đoạn 1 của kế hoạch hòa bình Gaza. Tuy nhiên, một viễn cảnh căng thẳng khác còn đang lơ lửng phía trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ việc tấn công Iran, có thể khiến Tehran đáp trả và Tel Aviv nhiều khả năng bị liên lụy. Hiện tại, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln đang hiện diện tại khu vực và không quân Mỹ ngày 27.1 công bố kế hoạch tập trận sẵn sàng chiến đấu nhiều ngày tại Trung Đông. Trong cuộc họp báo, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm nghiêm trọng khi tấn công Israel, Tel Aviv sẽ đáp trả bằng sức mạnh mà Tehran chưa từng thấy.

Israel - Mỹ áp đặt điều kiện tại Trung Đông - Ảnh 1.

Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump gặp nhau tại Mỹ hồi tháng 12.2025

Ảnh: Reuters

Tại Mỹ, ông Trump cho biết một hạm đội hùng hậu đang tiến về phía Iran, lớn hơn cả đội tàu gần Venezuela. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo để ngỏ khả năng đối thoại. "Họ muốn thỏa thuận. Họ đã gọi nhiều lần. Tôi hy vọng họ sẽ đạt thỏa thuận", theo ông Trump trả lời phỏng vấn trang Axios. Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố sẽ không đàm phán trong bầu không khí đe dọa. Trong ngày 27.1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, trong đó, vị tổng thống lên án lời đe dọa nhằm phá hoại an ninh khu vực từ Mỹ. Ông Mohammad Akbarzadeh, Phó chỉ huy chính trị hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo các nước láng giềng sẽ bị coi là kẻ thù nếu cho phép nước khác sử dụng lãnh thổ, lãnh hải hay không phận để tấn công Iran. Thái tử Mohammed bin Salman và trước đó là UAE đã cam kết không cho phép điều đó xảy ra. Sau khi Mỹ oanh tạc các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6.2025, Tehran đã tấn công căn cứ Al-Udeid có lực lượng Mỹ đồn trú tại Qatar.

