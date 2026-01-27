Israel tìm thấy thi thể con tin cuối cùng ở Gaza

Israel hôm 26.1 cho biết đã tìm thấy thi thể của cảnh sát viên Ran Gvili, con tin cuối cùng bị giam giữ ở Gaza.

Việc tìm thấy thi thể của ông có thể mở đường cho việc mở lại có giới hạn cửa khẩu Rafah, cửa ngõ chính ra thế giới bên ngoài của Gaza.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với quốc hội Israel rằng không còn con tin nào ở Gaza nữa. Ông ca ngợi ông Gvili là một anh hùng.

Viên cảnh sát này đang nghỉ phép và hồi phục sau chấn thương khi cuộc tấn công của Hamas nổ ra ngày 7.10.2023. Ông bị giết lúc chiến đấu với các tay súng Hamas.

Việc tìm thấy thi thể ông Gvili đáp ứng một điều kiện then chốt trong giai đoạn đầu của kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra.

Tuy nhiên, các cam kết khác vẫn chưa được đáp ứng và có những bất đồng lớn về những bước tiếp theo.

Chính quyền ông Trump trước đó đã thông báo khởi động giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, được cho là bao gồm tái thiết Gaza và phi quân sự hóa nơi này.

Israel nhận thi thể con tin Ran Gvili hôm 26.1 ẢNH: REUTERS

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Hamas Hazem Qassem cho biết việc phát hiện ra thi thể của ông Gvili khẳng định cam kết của Hamas đối với kế hoạch này.

Tổ chức này nói rằng thông tin họ cung cấp đã giúp xác định vị trí thi thể của ông Gvili.

Một ủy ban kỹ thuật của Palestine được Mỹ hậu thuẫn để quản lý Gaza đã cho biết cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập sẽ mở cửa trong tuần này.

Theo kế hoạch, cửa khẩu phải được mở trong giai đoạn đầu, nhưng các quan chức Israel cho rằng trước hết Hamas phải trao trả con tin cuối cùng.

Reuters tuần trước đưa tin Israel muốn hạn chế số người Palestine vào Gaza qua cửa khẩu này ít hơn số người ra đi.