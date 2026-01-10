Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Israel tấn công Gaza, 11 người thiệt mạng
Video Thế giới

La Vi
10/01/2026 14:07 GMT+7

Các cuộc tấn công của Israel đã giết chết ít nhất 11 người Palestine hôm 8.1, theo lời các nhân viên y tế. Hai bên đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10, và nhiều trở ngại vẫn còn tồn tại đối với tiến trình tiếp theo.

Các cư dân Palestine đang tìm lại tài sản của mình sau khi Israel tiến hành thêm một đợt không kích chết người nữa tại Dải Gaza hôm 8.1.

Nhân viên y tế cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong vụ không kích mà quân đội Israel tuyên bố là để trả đũa một cuộc tấn công bằng rốc két của Hamas trước đó.

Quân đội Israel cho biết đã tấn công một số tay súng Hamas, các hố phóng rốc két và nơi mà họ mô tả là "cơ sở hạ tầng khủng bố", và cáo buộc Hamas đã vi phạm lệnh ngừng bắn.

Được ký kết vào tháng 10, lệnh ngừng bắn này vẫn chưa tiến triển vượt qua giai đoạn đầu tiên.

Từ đó đến nay, các cuộc không kích của Israel tiếp tục giết chết hơn 400 người Palestine, và 3 binh sĩ Israel được báo cáo đã thiệt mạng.

Ông Nuhad al-Wer cho biết sau một cuộc không kích hôm 8.1 phá hủy ngôi nhà của ông ở al-Bureij, ông không còn gì cả.

Trong khi đó, một cựu đặc phái viên Liên Hiệp Quốc, người được kỳ vọng sẽ giúp dẫn dắt Hội đồng Hòa bình cho Gaza, đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và một quan chức cấp cao của Chính quyền Palestine vào hôm 9.1, khi tổng thống Mỹ đẩy mạnh kế hoạch ngừng bắn của mình.

Kế hoạch này dự kiến Hamas giải giáp và Israel rút quân thêm nữa.

Israel tấn công Gaza, 11 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Tiện trường vụ tấn công của Israel vào một ngôi nhà ở trung tâm Dải Gaza hôm 8.1

ẢNH: REUTERS

Trong giai đoạn đầu tiên, các cuộc giao tranh lớn đã dừng lại và Hamas thả con tin để đổi lấy những người bị giam giữ và tù nhân Palestine.

Nhưng Israel vẫn đang chờ phía Hamas giao nộp thi thể của con tin cuối cùng. Nếu chưa đạt được điều đó, Israel tuyên bố sẽ không mở lại cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập, một điều kiện khác của kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn.

Lực lượng Israel vẫn còn kiểm soát hơn một nửa Dải Gaza.

Chen chúc trong diện tích lãnh thổ mà quân Israel đã rút đi là gần như toàn bộ hơn 2 triệu người dân Gaza, sống trong những ngôi nhà tạm bợ hoặc các tòa nhà bị hư hại.

Hamas vẫn từ chối giải giáp và đã tái khẳng định quyền kiểm soát trong dải lãnh thổ nhỏ bé đó.

Hai bên vẫn còn bất đồng lớn về các bước cần thiết cho giai đoạn thứ hai, và cáo buộc nhau vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Một quan chức Hamas hôm 8.1 cho biết nhóm này đã ghi nhận hơn 1.100 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel kể từ tháng 10.2025, bao gồm nhiều cuộc không kích của Israel, và đã thúc giục các bên trung gian can thiệp.

Tuần này, Israel đã cấm 37 tổ chức viện trợ nhập cảnh trừ khi họ đáp ứng các quy định mới và đăng ký chi tiết nhân viên với chính quyền Israel.

Động thái này làm dấy lên lo ngại cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể trầm trọng hơn ở Gaza, nơi nạn đói và tình trạng vô gia cư vẫn còn phổ biến.

Ông Issa Issa cho biết: "Họ nói nó đã kết thúc nhưng họ đang đánh còn mạnh hơn".

Hơn hai tháng sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt hai năm chiến tranh tàn khốc ở Gaza, hầu hết các cuộc giao tranh đã dừng lại. Tuy nhiên, cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận và dường như vẫn chưa tiến gần hơn đến việc chấp nhận những bước đi khó khăn hơn nhiều được dự kiến cho giai đoạn tiếp theo.

