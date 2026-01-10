Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem mảnh tên lửa Oreshnik Nga bắn vào tỉnh Ukraine giáp thành viên NATO
Video Thế giới

La Vi
10/01/2026 11:13 GMT+7

Nga đã phóng một tên lửa bội siêu thanh uy lực vào một mục tiêu ở Ukraine gần biên giới với Ba Lan, một thành viên của NATO. Các đồng minh châu Âu của Kyiv cho rằng đây là một nỗ lực nhằm đe dọa họ không ủng hộ Ukraine.

Ukraine cho biết đây là những mảnh vỡ của tên lửa bội siêu thanh mạnh mẽ mà Nga đã bắn vào khu vực miền tây Ukraine trong đêm 8.1.

Vụ tấn công này nằm trong đợt không kích mà trong đó Moscow đã phóng 242 máy bay không người lái (UAV) và 35 tên lửa khác vào các cơ sở hạ tầng.

Mục tiêu nằm gần biên giới với Ba Lan, thành viên của NATO và Liên minh châu Âu.

Các đồng minh châu Âu coi đòn tấn công này là một nỗ lực nhằm đe dọa họ không ủng hộ Ukraine.

Nga từng bắn tên lửa Oreshnik một lần vào Ukraine trước đây, tuyên bố cuộc tấn công lần này là hành động trả đũa.

Nga phóng tên lửa siêu thanh vào mục tiêu ở Ukraine gần biên giới NATO - Ảnh 1.

Một phần của hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga tại hiện trường vụ tấn công ở vùng Lviv, Ukraine hôm 9.1

ẢNH: REUTERS

Theo Nga, đây là phản ứng trước cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào một trong những nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng trước.

Ukraine phủ nhận cáo buộc tấn công dinh thự của ông Putin, gọi đó là "lời nói dối vô lý", và Mỹ cũng cho rằng điều này đã không xảy ra.

Moscow tuyên bố tên lửa Oreshnik là không thể đánh chặn.

Chuyên gia quốc phòng Sebastian Czub nói rằng cuộc tấn công mới chứng tỏ năng lực của Nga.

"Đây rõ ràng là một dấu hiệu cảnh báo. Không chỉ với Ukraine mà còn với phần còn lại của châu Âu, xét đến các công nghệ tiên tiến đã được sử dụng trong cuộc tấn công này. Trong phạm vi châu Âu, khả năng có thể được sử dụng hiệu quả để đối phó với loại mối đe dọa này là rất hạn chế", ông Czub cho biết.

Cư dân ở thủ đô của Ukraine mô tả cuộc tấn công ban đêm là một hành động khủng bố, một người nói rằng nó làm suy yếu các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Ukraine đã gặp gỡ các đồng minh Mỹ và châu Âu trong tuần này tại Paris để thương lượng một thỏa thuận hòa bình trước khi trình bày với Nga.

Moscow cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ từ bỏ các yêu sách của mình.

Nga bắn tên lửa Oreshnik vào vùng Lviv?

Các quan chức ở vùng Lviv (Ukraine) cho biết một cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng một mục tiêu cơ sở hạ tầng tại đây khuya 8.1, có thể liên quan đến tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik của Nga.

nga tên lửa bội siêu thanh Tên lửa Oreshnik xung đột Nga-Ukraine
