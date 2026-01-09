Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nga bắn tên lửa Oreshnik vào vùng Lviv?
Video Thế giới

Nga bắn tên lửa Oreshnik vào vùng Lviv?

La Vi
La Vi
09/01/2026 10:30 GMT+7

Các quan chức ở vùng Lviv (Ukraine) cho biết một cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng một mục tiêu cơ sở hạ tầng tại đây khuya 8.1, có thể liên quan đến tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik của Nga.

Vài phút trước khi bước sang ngày 9.1 (giờ địa phương), người dân Lviv nghe thấy một loạt tiếng nổ. Nhiều kênh Telegram theo dõi trước đó đã cảnh báo về khả năng phóng tên lửa IRBM từ trường bắn thử nghiệm Kapustin Yar của Nga ở tỉnh Astrakhan. Do không có dấu hiệu của máy bay không người lái hoặc các loại tên lửa khác của đối phương đang hướng về Lviv, nhiều người cho rằng khu vực này thực sự là mục tiêu của tên lửa Oreshnik.

Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi cho biết vẫn chưa rõ chính xác loại tên lửa nào đã được bắn, vị trí các điểm rơi và liệu có phải là tên lửa IRBM hay không. Giới chức thành phố Lviv đang phối hợp với lực lượng cứu hộ khẩn cấp và các cơ quan an ninh để xác minh.

Nga bắn tên lửa Oreshnik vào vùng Lviv? - Ảnh 1.

Dnipro mất điện sau khi cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu bị tên lửa và UAV Nga tấn công

ẢNH: REUTERS

Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Các đánh giá sơ bộ cho thấy các tòa nhà dân cư và các cơ sở dân sự trong thành phố Lviv không bị hư hại; cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu nằm ngoài giới hạn thành phố.

Người phát ngôn không quân Ukraine, ông Yuriy Ihnat, nói với trang RBC-Ukraine rằng không thể loại trừ khả năng các vụ phóng xuất phát từ trường bắn Kapustin Yar của Nga. Ông xác nhận đã có các vụ nổ ở Lviv, và đang làm rõ thông tin.

Vào tháng 11.2024, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tỉnh Astrakhan về phía Dnipro của Ukraine. Cùng ngày hôm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công Dnipro bằng tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, là hệ thống chưa từng được công khai trước đó.

Tổng thống Putin tuyên bố sức công phá của Oreshnik có thể so sánh với vũ khí hạt nhân, ngay cả khi nó được gắn đầu đạn thông thường.

Không quân Ukraine cảnh báo về mối đe dọa tên lửa được bắn từ bãi thử nghiệm của Nga tại Kapustin Yar, nơi đặt căn cứ tên lửa Oreshnik ở phía đông nam nước Nga. Tên lửa Oreshnik cũng đã được đặt tại Belarus, đồng minh của Nga.

Mỹ ủng hộ đảm bảo an ninh cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh đồng minh

Mỹ ủng hộ đảm bảo an ninh cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh đồng minh

Vào ngày 6.1, Mỹ lần đầu tiên đã ủng hộ một liên minh các đồng minh của Ukraine trong việc cam kết cung cấp các đảm bảo an ninh mà các nhà lãnh đạo cho biết sẽ bao gồm các cam kết ràng buộc để hỗ trợ đất nước nếu bị Nga tấn công một lần nữa.

Khám phá thêm chủ đề

nga Lviv UKRAINE Tên lửa Oreshnik
