Thỏa thuận ngừng bắn Gaza: Bước kế tiếp là gì?
Video Thế giới

Thỏa thuận ngừng bắn Gaza: Bước kế tiếp là gì?

La Vi
La Vi
19/12/2025 12:30 GMT+7

Hơn hai tháng sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt hai năm chiến tranh tàn khốc ở Gaza, hầu hết các cuộc giao tranh đã dừng lại. Tuy nhiên, cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận và dường như vẫn chưa tiến gần hơn đến việc chấp nhận những bước đi khó khăn hơn nhiều được dự kiến cho giai đoạn tiếp theo.

Hơn hai tháng sau khi Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn, tạm dừng hai năm chiến tranh tàn khốc ở Dải Gaza, phần lớn các cuộc giao tranh đã dừng lại.

Tuy nhiên, căng thẳng vẫn còn khi cả hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Và những bước khó khăn nhất của tiến trình hòa bình vẫn cần được giải quyết.

Vậy, ban đầu họ đã thỏa thuận những gì?

Các bước ngừng bắn được nêu trong ba văn bản.

Chi tiết nhất là kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào tháng 9.

Về cơ bản, kế hoạch kêu gọi Hamas giải giới và không có vai trò quản trị ở Gaza, đồng thời Israel rút quân khỏi vùng đất này.

Tuy nhiên, không phải tất cả các điểm đều được thống nhất hoàn toàn.

Vào ngày 9.10, Israel và Hamas đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với nội dung hạn chế hơn.

Thỏa thuận này bao gồm việc trao trả con tin và tù nhân, ngừng chiến sự, rút quân một phần của Israel và tăng viện trợ.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ủng hộ kế hoạch của ông Trump, cho phép thành lập một cơ quan quản trị chuyển tiếp và lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có thể kéo dài được bao lâu? - Ảnh 1.

Một khu lều trại tị nạn ở Khan Younis, Gaza

ẢNH: REUTERS

Đến nay mọi việc diễn ra thế nào?

Kể từ khi ngừng bắn, tất cả 20 con tin còn sống đã được trao trả, cùng với hàng trăm tù nhân Palestine.

Tuy nhiên, tranh cãi về viện trợ vẫn dai dẳng.

Hamas tuyên bố số xe tải viện trợ vào Gaza ít hơn so với thỏa thuận.

Các cơ quan viện trợ báo cáo tình trạng thiếu hụt nguồn cung cần thiết.

Israel phủ nhận việc chặn viện trợ và tuyên bố đang thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận ngừng bắn.

Cửa khẩu Rafah vào Ai Cập vẫn đóng cửa, chờ đợi việc trao trả thi thể của con tin cuối cùng.

Trong khi đó, Gaza vẫn là đống đổ nát, và cư dân phải đối mặt một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc báo cáo tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở mức cao, và còn trở nên trầm trọng hơn do lũ lụt và thiếu vệ sinh.

Và đây đó bạo lực vẫn tiếp diễn.

Các phần tử vũ trang Palestine đã giết ít nhất ba binh sĩ Israel ở Gaza, trong khi các cuộc bắn phá và hoạt động nhắm vào Hamas của Israel đã giết khoảng 400 người Palestine, theo các quan chức y tế Gaza.

Những vấn đề chính nào vẫn chưa được giải quyết?

Kế hoạch của ông Trump phác họa một chính phủ chuyển tiếp được giám sát bởi một Hội đồng Hòa bình quốc tế, do ông Trump làm chủ tịch, với các thông báo dự kiến vào năm 2026.

Tuy nhiên, Hamas khẳng định họ chỉ giải giới khi một nhà nước Palestine được thành lập.

Liệu lệnh ngừng bắn có kéo dài?

Tương lai của lệnh ngừng bắn là không chắc chắn.

Israel đã ra tín hiệu rằng nước này có thể tiếp tục hành động quân sự nếu Hamas không giải giới một cách hòa bình.

