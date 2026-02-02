Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Iran cảnh báo nguy cơ xung đột khu vực

Trí Đỗ
02/02/2026 08:01 GMT+7

Giới lãnh đạo Iran cảnh báo nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột khu vực nếu Mỹ tiến hành tấn công nước này, làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Washington và Tehran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 1.2 nhấn mạnh rằng người dân Iran "không nên sợ hãi" trước các tuyên bố điều động tàu chiến của Mỹ. "Chúng tôi không phải là bên khởi xướng và không muốn tấn công bất kỳ quốc gia nào, nhưng dân tộc Iran sẽ giáng một đòn mạnh vào bất cứ ai tấn công hoặc quấy rối họ", theo Reuters dẫn lời ông Khamenei nói.

Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu trong một cuộc họp ở Tehran ngày 1.2.2026

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1.2 cho biết ông lo ngại về khả năng xảy ra "những tính toán sai lầm", song tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump "đủ khôn ngoan để đưa ra quyết định đúng đắn".

Căng thẳng leo thang trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện hải quân tại Trung Đông, sau khi Tổng thống Trump liên tục đe dọa can thiệp quân sự nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới hoặc tiếp tục đàn áp người biểu tình trong nước.

Theo Reuters dẫn các nguồn tin quân sự, hải quân Mỹ hiện có 6 tàu khu trục, một tàu sân bay và ba tàu tác chiến ven biển hoạt động trong khu vực. Sự hiện diện này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự.

Tổng thống Trump, Pezeshkian có phát biểu mới về căng thẳng Mỹ - Iran

Ông Trump được cho là đang cân nhắc các phương án đối phó với Iran, bao gồm khả năng tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào lực lượng an ninh.

Bất chấp căng thẳng, cả Mỹ - Iran đều phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán. Một số nước trong khu vực, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.2 bày tỏ hy vọng đạt được một thỏa thuận với Iran.

Trước đó, ngày 31.1, ông Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, cho biết các thỏa thuận mang tính cấu trúc cho tiến trình đàm phán "đang tiến triển".

Liên quan đến tình hình quân sự, một quan chức Iran đã bác bỏ thông tin của Đài Press TV cho rằng Tehran sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật tại eo biển Hormuz từ ngày 1 - 2.2. Trả lời Reuters, quan chức này khẳng định Iran không có kế hoạch như vậy và các thông tin trên là sai sự thật.

Các cuộc biểu tình tại Iran hiện đã lắng xuống. 

Liên minh châu Âu (EU) 29.1 tuyên bố Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một tổ chức khủng bố. Đáp lại, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 1.2 tuyên bố quân đội EU cũng sẽ bị coi là tổ chức khủng bố, đồng thời chính quyền Tehran sẽ thảo luận khả năng trục xuất các tùy viên quân sự của các nước EU.

