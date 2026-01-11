Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iran cảnh báo Tổng thống Trump, Israel đặt trong tình trạng cảnh giác cao?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/01/2026 15:06 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 11.1 phát cảnh báo tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi ông Trump nhiều lần đe dọa can thiệp vào tình hình Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 11.1 cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ dẫn đến việc Tehran đáp trả bằng cách tấn công Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực như những "mục tiêu hợp pháp", theo Reuters.

Iran cảnh báo Tổng thống Trump, Israel đặt trong tình trạng cảnh giác cao?- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự một cuộc họp ở Nhà Trắng vào ngày 9.1

Ảnh: Reuters

Ông Qalibaf đưa ra cảnh báo trên sau khi Tổng thống Trump hôm 10.1 viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ "sẵn sàng hỗ trợ" khi những người biểu tình ở Iran phải đối mặt với sự đối phó ngày càng gay gắt của chính quyền. Hôm 9.1, ông Trump cho rằng Iran đang gặp "rắc rối lớn" và một lần nữa cảnh báo ông có thể ra lệnh tấn công quân sự, theo AFP.

Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp vào Iran trong những ngày gần đây và cảnh báo giới chức Iran không được sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình. 

Cũng trong ngày 11.1, Reuters dẫn 3 nguồn tin Israel tiết lộ rằng Israel đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng Mỹ can thiệp vào Iran. Các nguồn tin, những người có mặt trong các cuộc tham vấn an ninh của Israel vào cuối tuần, không nói rõ tình trạng cảnh giác cao độ của Israel có nghĩa là gì trên thực tế. 

Israel và Iran đã giao tranh trong một cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6.2025, trong đó Mỹ đã cùng Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran.

Trong cuộc điện đàm hôm 10.1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thảo luận về khả năng Mỹ can thiệp vào Iran, theo một nguồn tin Israel có mặt trong cuộc điện đàm.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Economist được đăng tải hôm 9.1, Thủ tướng Netanyahu nói rằng sẽ có những hậu quả khủng khiếp đối với Iran nếu nước này tấn công Israel. Ám chỉ đến các cuộc biểu tình, ông Netanyahu nói: "Còn mọi thứ khác, tôi nghĩ chúng ta nên xem xét những gì đang xảy ra bên trong Iran".

Tin liên quan

Tổng tư lệnh quân đội Iran dọa hành động phủ đầu sau tuyên bố của ông Trump

Tổng tư lệnh quân đội Iran dọa hành động phủ đầu sau tuyên bố của ông Trump

Thiếu tướng Amir Hatamir, Tổng tư lệnh quân đội Iran, phản ứng gay gắt sau khi Mỹ tuyên bố có thể hành động nếu Iran dùng bạo lực trấn áp biểu tình trong nước.

Iran sẽ trợ cấp cho công dân để giảm bớt áp lực kinh tế

Tổng thống Iran bất ngờ tuyên bố đang chiến tranh toàn diện với Israel, Mỹ, châu Âu

Khám phá thêm chủ đề

Iran Trump israel biểu tình tấn công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận