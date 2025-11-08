Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bị Mỹ cáo buộc âm mưu ám sát đại sứ Israel, Iran nói gì?

Văn Khoa
Văn Khoa
08/11/2025 08:27 GMT+7

Tehran đã có phản ứng sau khi Mỹ và Israel ngày 7.11 cáo buộc Iran âm mưu ám sát đại sứ Israel tại Mexico, theo AFP.

Israel thông báo chính quyền Mexico đã can thiệp để ngăn chặn âm mưu ám sát Đại sứ Einat Kranz-Neiger. "Chúng tôi cảm ơn các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật tại Mexico đã ngăn chặn một mạng lưới khủng bố do Iran chỉ đạo nhằm tìm cách tấn công đại sứ Israel tại Mexico", AFP dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Israel.

- Ảnh 1.

Đại sứ Israel tại Mexico Einat Kranz Neiger phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 3

Ảnh: chụp màn hình The Times of Israel

Ngoài ra, một quan chức Mỹ cáo buộc Lực lượng Quds tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã khởi xướng âm mưu ám sát đại sứ Israel vào cuối năm 2024, nhưng âm mưu đó đã bị phá vỡ trong năm nay, theo AFP.

Âm mưu ám sát được cho là bao gồm việc tuyển dụng các điệp viên từ Đại sứ quán Iran tại Venezuela. "Âm mưu đó đã được ngăn chặn và hiện không gây ra mối đe dọa nào", vị quan chức Mỹ, không muốn tiết lộ danh tính, khẳng định, nhưng không cung cấp bằng chứng chi tiết hoặc cho biết âm mưu ám sát đã được ngăn chặn như thế nào.

Âm mưu ám sát được cho là đã nổi lên sau khi Israel tấn công khu phức hợp Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria vào ngày 1.4.2024, khiến một số sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Vụ tấn công đó đã khiến Iran thề sẽ trả thù, và phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel.

Trong khi đó, chính phủ Mexico ngày 7.11 thông báo họ "không có thông tin nào liên quan vụ tấn công được cho là nhắm vào đại sứ Israel tại Mexico", theo Reuters.

Đại sứ quán Iran tại Mexico thì bác bỏ cáo buộc trên của Mỹ và Israel. "Đây là sự bịa đặt của giới truyền thông, lời nói dối trắng trợn, nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị và lịch sử giữa hai nước (Mexico và Iran), điều chúng tôi kiên quyết bác bỏ", Đại sứ quán Iran tại Mexico viết trên mạng xã hội X, theo AFP.

Tin liên quan

5 vụ ám sát tại Mỹ trong hơn một năm qua

5 vụ ám sát tại Mỹ trong hơn một năm qua

Nước Mỹ đang chứng kiến một xu hướng đáng báo động về bạo lực có động cơ chính trị với một loạt vụ ám sát những nhân vật nổi bật đã xảy ra trong hơn 1 năm qua.

Iran bác bỏ cáo buộc âm mưu bắt cóc, ám sát người phương Tây

Cụ bà bị cáo buộc âm mưu ám sát Thủ tướng Israel Netanyahu

Khám phá thêm chủ đề

Iran âm mưu ám sát đại sứ israel Mỹ Mexico
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận