Bị Mỹ cáo buộc âm mưu ám sát đại sứ Israel, Iran nói gì?

Israel thông báo chính quyền Mexico đã can thiệp để ngăn chặn âm mưu ám sát Đại sứ Einat Kranz-Neiger. "Chúng tôi cảm ơn các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật tại Mexico đã ngăn chặn một mạng lưới khủng bố do Iran chỉ đạo nhằm tìm cách tấn công đại sứ Israel tại Mexico", AFP dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Israel.

Đại sứ Israel tại Mexico Einat Kranz Neiger phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 3 Ảnh: chụp màn hình The Times of Israel

Ngoài ra, một quan chức Mỹ cáo buộc Lực lượng Quds tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã khởi xướng âm mưu ám sát đại sứ Israel vào cuối năm 2024, nhưng âm mưu đó đã bị phá vỡ trong năm nay, theo AFP.

Âm mưu ám sát được cho là bao gồm việc tuyển dụng các điệp viên từ Đại sứ quán Iran tại Venezuela. "Âm mưu đó đã được ngăn chặn và hiện không gây ra mối đe dọa nào", vị quan chức Mỹ, không muốn tiết lộ danh tính, khẳng định, nhưng không cung cấp bằng chứng chi tiết hoặc cho biết âm mưu ám sát đã được ngăn chặn như thế nào.

Âm mưu ám sát được cho là đã nổi lên sau khi Israel tấn công khu phức hợp Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria vào ngày 1.4.2024, khiến một số sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Vụ tấn công đó đã khiến Iran thề sẽ trả thù, và phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel.

Trong khi đó, chính phủ Mexico ngày 7.11 thông báo họ "không có thông tin nào liên quan vụ tấn công được cho là nhắm vào đại sứ Israel tại Mexico", theo Reuters.

Đại sứ quán Iran tại Mexico thì bác bỏ cáo buộc trên của Mỹ và Israel. "Đây là sự bịa đặt của giới truyền thông, lời nói dối trắng trợn, nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị và lịch sử giữa hai nước (Mexico và Iran), điều chúng tôi kiên quyết bác bỏ", Đại sứ quán Iran tại Mexico viết trên mạng xã hội X, theo AFP.