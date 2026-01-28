Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Kim Jong-un gửi thông điệp về hạt nhân trước thềm đại hội đảng

Văn Khoa
Văn Khoa
28/01/2026 07:05 GMT+7

Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên tuyên bố các bước tiếp theo trong việc phát triển kho vũ khí hạt nhân của nước này sẽ được công bố tại đại hội sắp tới của đảng Lao động Triều Tiên, theo KCNA.

Hãng thông tấn KCNA hôm nay 28.1 dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh đại hội đảng sắp tới "sẽ làm rõ các kế hoạch giai đoạn tiếp theo để tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước", theo AFP.

Ông Kim Jong-un gửi thông điệp trước thềm đại hội đảng - Ảnh 1.

Chủ tịch Kim Jong-un, cùng với con gái Kim Ju-ae, chỉ đạo cuộc thử nghiệm bệ phóng rốc két đa nòng cỡ lớn tại một địa điểm không xác định ở Triều Tiên ngày 27.1

Ảnh: KCNA/Reuters

Ông Kim nhấn mạnh việc xây dựng năng lực tấn công đáng tin cậy và chiến lược răn đe để ngăn chặn âm mưu gây xung đột vũ trang của kẻ thù là một chính sách quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo không nói rõ thêm về đại hội đảng sắp tới, dự kiến diễn ra trong vài tuần tới. Bình Nhưỡng chưa công bố ngày cụ thể, theo Reuters.

Cũng theo KCNA, ông Kim chỉ đạo cuộc thử bệ phóng rốc két đa nòng cỡ lớn hôm 27.1. Trong cuộc thử nghiệm, bệ phóng đã phóng 4 quả rốc két. Các quả rốc két đã bắn trúng mục tiêu ở vùng biển cách đó 358,5 km, theo ông Kim.

Tuy thừa nhận rằng việc phát triển bệ phóng rốc két không hề suôn sẻ, lãnh đạo Triều Tiên nói rằng cuộc thử nghiệm hôm 27.1 "có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả răn đe chiến lược của chúng ta".

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng vào khoảng 15 giờ 50 ngày 27.1 (giờ địa phương), hướng ra biển ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên. Họ đánh giá những tên lửa đó đã bay khoảng 350 km.

