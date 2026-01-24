Lầu Năm Góc sẽ giảm vai trò đối phó Triều Tiên, giao cho Hàn Quốc?

Nội dung nói trên được trích từ tài liệu chính sách của Lầu Năm Góc được công bố hôm 23.1, động thái nhiều khả năng sẽ làm dấy lên lo ngại tại Hàn Quốc, theo Reuters ngày 24.1.

Binh sĩ Mỹ trong cuộc tập trận chung với Hàn Quốc gần giới tuyến liên Triều hồi tháng 3.2025 ẢNH: REUTERS

"Với quân đội hùng mạnh, được hỗ trợ bằng chi tiêu quốc phòng cao, một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ và chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, Hàn Quốc có đủ năng lực để đảm nhận trách nhiệm chính trong việc răn đe Triều Tiên, với sự hỗ trợ quan trọng nhưng ở mức hạn chế hơn từ phía Mỹ", Chiến lược Quốc phòng Quốc gia, tài liệu định hướng các chính sách của Lầu Năm Góc, nêu rõ.

"Sự thay đổi trong cán cân trách nhiệm này phù hợp với lợi ích của nước Mỹ trong việc điều chỉnh bố trí lực lượng của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên", tài liệu bổ sung.

Hiện nay, có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc với nhiệm vụ phòng thủ chung nhằm đối phó với mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Seoul đã tăng ngân sách quốc phòng thêm 7,5% trong năm nay.

Trong những năm gần đây, một số quan chức Mỹ đã phát tín hiệu mong muốn làm cho lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc trở nên linh hoạt hơn, có khả năng triển khai hoạt động ngoài bán đảo Triều Tiên để đối phó với nhiều mối đe dọa rộng hơn.

Hàn Quốc đã phản đối ý tưởng thay đổi vai trò của binh sĩ Mỹ, nhưng đồng thời cũng nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng trong 20 năm qua, với mục tiêu có thể tiếp nhận quyền chỉ huy thời chiến đối với lực lượng liên quân Mỹ - Hàn. Quân đội Hàn Quốc hiện có khoảng 450.000 binh sĩ.

Seoul chưa bình luận về tài liệu nói trên của Lầu Năm Góc.

Ngoài Hàn Quốc, Lầu Năm Góc cũng tuyên bố sẽ ưu tiên khuyến khích các đồng minh và đối tác chịu trách nhiệm chính cho việc phòng thủ của họ, gồm tại châu Âu, Trung Đông.

Theo tài liệu mới được công bố, ưu tiên hàng đầu của Lầu Năm Góc là bảo vệ lãnh thổ nước Mỹ. Tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tài liệu nêu rõ Lầu Năm Góc tập trung vào việc bảo đảm không để Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ bị bên khác lấn lướt.