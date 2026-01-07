Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đóng băng chương trình hạt nhân Triều Tiên

Trong cuộc họp báo tại thành phố Thượng Hải ngày 7.1 khi chuẩn bị kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đưa ra đề xuất mới liên quan chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí Hàn Quốc tại Thượng Hải ngày 7.1 ẢNH: AP

Theo AFP, ông Lee gợi ý Triều Tiên đóng băng chương trình để đổi lấy một hình thức bồi thường nào đó. "Chỉ cần dừng lại ở mức độ hiện tại, không sản xuất thêm vũ khí hạt nhân, không chuyển vật liệu hạt nhân ra nước ngoài và không phát triển thêm tên lửa đạn đạo liên lục địa, cũng đã là một thành công. Về lâu dài, chúng ta không được từ bỏ mục tiêu về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân", Tổng thống Hàn Quốc nói.

Trước đó, Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân của nước này là "không thể đảo ngược" và cho rằng quan hệ giữa hai miền bán đảo đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Chính quyền người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol của ông Lee có quan điểm cứng rắn với miền Bắc. Trước đó nữa, Hàn Quốc và Triều Tiên đã có những động thái đối thoại dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in, người cũng thuộc đảng Dân chủ của ông Lee.

Ông Lee là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thăm Trung Quốc trong vòng 6 năm qua. Ông gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 5.1. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói rằng muốn mở ra giai đoạn mới trong quan hệ với Trung Quốc, dựa trên sự tin cậy giữa ông và ông Tập. Ông cho biết ông Tập đã đáp lại rằng việc này nói thì dễ nhưng làm thì không dễ như vậy.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 5.1 ẢNH: REUTERS

Tại cuộc họp báo ngày 7.1, ông Lee cho biết đã bày tỏ mong muốn Trung Quốc đóng vai trò trung gian trong các vấn đề liên quan bán đảo Triều Tiên, gồm chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

"Tất cả các kênh liên lạc của chúng tôi đều bị chặn hoàn toàn. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc có thể làm cầu nối, nhà trung gian vì hòa bình", ông Lee nói với ông Tập.

Theo vị tổng thống, Chủ tịch nước Trung Quốc đã công nhận nỗ lực của Hàn Quốc và kêu gọi Seoul kiên nhẫn dù quan hệ với Bình Nhưỡng đã trở nên căng thẳng. "Và họ nói đúng. Trong một giai đoạn khá dài, chúng tôi đã thực hiện các hành động quân sự mà Triều Tiên sẽ coi là sự đe dọa", ông Lee nói.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là lợi ích chung của tất cả các bên. "Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng hướng đến mục tiêu này bằng cách riêng của mình", bà Mao nói.