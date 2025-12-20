Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Nhiều thanh niên không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vì ‘quá béo’

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
20/12/2025 14:02 GMT+7

Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth vừa có phát ngôn cho rằng nhiều thanh niên Mỹ "quá béo" hoặc chưa được giáo dục đúng cách, khiến công tác tuyển quân gặp khó khăn.

Phát biểu trong cuộc gặp với các sĩ quan tuyển quân hàng đầu đất nước tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã hoan nghênh số liệu tuyển quân tích cực gần đây, The Independent đưa tin.

“Tôi biết việc tuyển dụng không hề dễ dàng. Nhiều người trẻ chúng ta quá béo hoặc quá ngốc - nói ngốc thì không đúng. Đúng hơn là chúng ta không giáo dục họ đúng cách. Những người này cũng có tiền án hoặc bị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và những vấn đề khác”, ông Hegseth nói trong cuộc họp ngày 18.12

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Nhiều thanh niên không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vì ‘quá béo’ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp tại Lầu Năm Góc ngày 18.12

ẢNH: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Dù vậy, ông nêu rằng các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng số lượng tuyển quân nhân.

Ông Hegseth những tháng qua thường chú trọng các vấn đề thể chất trong quân ngũ. Ông từng tham gia thử thách kéo xà với Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr, ngoài ra chỉ trích các "tướng béo" trong cuộc họp với giới lãnh đạo quân đội hồi tháng 9.

Lầu Năm Góc hôm 18.12 thông báo quân đội đang ghi nhận mức tuyển quân cao nhất trong 15 năm qua, đồng thời các quân chủng đã đạt được chỉ tiêu tuyển quân trong tài khóa 2025. Quân đội Mỹ cũng đã đạt được chỉ tiêu tuyển quân trong tài khóa 2024, trước khi ông Trump nhậm chức.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ có thể gây nguy hiểm cho binh sĩ?

Thống kê này được xem là những cải thiện so với năm 2022, thời điểm Lục quân Mỹ chỉ đạt 75% chỉ tiêu. Theo các chuyên gia, sự thay đổi này đến từ nhiều yếu tố, bao gồm đại dịch Covid-19 hạ nhiệt và hoạt động tuyển mộ trở lại các trường học. Ngoài ra, các chương trình huấn luyện mới cho phép tân binh cải thiện điểm số trong các bài kiểm tra để đủ điều kiện nhập ngũ.

Tin liên quan

Tổng thống Trump, Bộ trưởng Hegseth nói gì tại buổi họp với các tướng lĩnh cấp cao?

Tổng thống Trump, Bộ trưởng Hegseth nói gì tại buổi họp với các tướng lĩnh cấp cao?

Sau khi triệu tập cuộc họp khẩn với các tướng lĩnh cấp cao trên toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã có những phát biểu quan trọng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cứng rắn giữa khủng hoảng kép

Khám phá thêm chủ đề

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyển quân Nhập ngũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận