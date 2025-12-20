Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Nhiều thanh niên không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vì ‘quá béo’

Phát biểu trong cuộc gặp với các sĩ quan tuyển quân hàng đầu đất nước tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã hoan nghênh số liệu tuyển quân tích cực gần đây, The Independent đưa tin.

“Tôi biết việc tuyển dụng không hề dễ dàng. Nhiều người trẻ chúng ta quá béo hoặc quá ngốc - nói ngốc thì không đúng. Đúng hơn là chúng ta không giáo dục họ đúng cách. Những người này cũng có tiền án hoặc bị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và những vấn đề khác”, ông Hegseth nói trong cuộc họp ngày 18.12

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp tại Lầu Năm Góc ngày 18.12 ẢNH: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Dù vậy, ông nêu rằng các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng số lượng tuyển quân nhân.

Ông Hegseth những tháng qua thường chú trọng các vấn đề thể chất trong quân ngũ. Ông từng tham gia thử thách kéo xà với Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr, ngoài ra chỉ trích các "tướng béo" trong cuộc họp với giới lãnh đạo quân đội hồi tháng 9.

Lầu Năm Góc hôm 18.12 thông báo quân đội đang ghi nhận mức tuyển quân cao nhất trong 15 năm qua, đồng thời các quân chủng đã đạt được chỉ tiêu tuyển quân trong tài khóa 2025. Quân đội Mỹ cũng đã đạt được chỉ tiêu tuyển quân trong tài khóa 2024, trước khi ông Trump nhậm chức.

Thống kê này được xem là những cải thiện so với năm 2022, thời điểm Lục quân Mỹ chỉ đạt 75% chỉ tiêu. Theo các chuyên gia, sự thay đổi này đến từ nhiều yếu tố, bao gồm đại dịch Covid-19 hạ nhiệt và hoạt động tuyển mộ trở lại các trường học. Ngoài ra, các chương trình huấn luyện mới cho phép tân binh cải thiện điểm số trong các bài kiểm tra để đủ điều kiện nhập ngũ.