Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cứng rắn giữa khủng hoảng kép

Vi Trân
Vi Trân
08/12/2025 05:45 GMT+7

Giữa làn sóng kêu gọi từ chức từ đảng Dân chủ và lo ngại từ một vài thành viên đảng Cộng hòa, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vẫn tỏ ra cứng rắn.

Ông Pete Hegseth đang đối diện cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ khi bắt đầu nhiệm kỳ bộ trưởng giữa những cáo buộc phạm luật trong vụ "giết sạch" đối tượng buôn ma túy tại Caribbean vào tháng 9 và sơ sót trong xử lý thông tin tình báo mật trong cuộc không kích Houthi trước đó vài tháng, theo tờ The Guardian.

Vụ khủng hoảng đầu tiên bắt đầu sau khi xuất hiện thông tin lãnh đạo Lầu Năm Góc ra lệnh cho chỉ huy quân sự tiếp tục tấn công thay vì bắt giữ các nghi phạm ma túy làm tù nhân. Ông Hegseth bác bỏ cáo buộc này. Tại cuộc họp nội các trong tuần qua, ông nói rằng chỉ huy nhiệm vụ - đô đốc Frank Bradley đã "đánh chìm chiếc thuyền và loại trừ mối đe dọa". Ông Hegseth thừa nhận có chứng kiến cuộc tấn công đầu tiên nhưng không theo dõi diễn biến trong 1-2 giờ sau đó.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tiếp tục gặp ‘hạn’

Trong tuần qua, thanh tra Lầu Năm Góc công bố báo cáo điều tra kết luận ông Hegseth đã vi phạm chính sách khi sử dụng ứng dụng nhắn tin thương mại Signal để chia sẻ chi tiết kế hoạch không kích chống Houthi tại Yemen hồi tháng 3. Ông Hegseth khẳng định không chia sẻ thông tin mật nào và tuyên bố "đã được minh oan".

Phát biểu tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở bang California ngày 6.12, ông Hegseth tuyên bố hoàn toàn ủng hộ mệnh lệnh tấn công của đô đốc Bradley nhưng không cam kết công bố đoạn video về vụ việc.

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Hegseth phát biểu tại California ngày 6.12.

Ảnh: Reuters

Giới chức Lầu Năm Góc được cho là đã thông báo với quan chức châu Âu tại Washington rằng Mỹ muốn châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của NATO từ tình báo đến tên lửa vào năm 2027.

Khám phá thêm chủ đề

Hegseth California Lầu năm góc Pete Hegseth Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ
