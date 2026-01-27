Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 2 trong tháng

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cũng cho biết họ đã phát hiện vụ phóng từ khu vực phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào chiều 27.1, nêu thêm tên lửa đã bay 350 km trước khi rơi xuống biển, Yonhap đưa tin.

Trong khi đó, Hãng tin Jiji Press dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay đã phát hiện 2 tên lửa rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nêu rằng những quả tên lửa không ảnh hưởng đến Nhật Bản.

TV tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc ngày 27.1 chiếu bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ẢNH: AFP

Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 27.1 đã lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, cáo buộc hành động này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và kêu gọi Bình Nhưỡng ngay lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích.

Văn phòng An ninh Quốc gia đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức quân sự sau vụ phóng tên lửa trên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã được cấp dưới gửi báo cáo về vụ phóng của Triều Tiên, cũng như các đề xuất phản ứng từ Seoul.

Reuters dẫn tuyên bố từ phía Nhật Bản ngày 27.1 nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tục của Triều Tiên đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế.

Đây được xem là vụ phóng tên lửa thứ 2 của Bình Nhưỡng trong tháng này, sau vụ phóng ngày 4.1, diễn ra ngay trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường sang thăm Trung Quốc.

Giới chức Triều Tiên chưa bình luận về thông tin vụ phóng tên lửa ngày 27.1 do Hàn Quốc và Nhật Bản đưa ra.