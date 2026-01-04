Triều Tiên lại phóng tên lửa, ông Kim Jong-un lệnh tăng gấp đôi sản xuất vũ khí

JCS ngày 4.1 thông báo đã phát hiện vụ phóng tên lửa của Triều Tiên nhưng không công bố thêm chi tiết. Trước đó, lần phóng tên lửa đạn đạo gần nhất của Triều Tiên về hướng này diễn ra vào ngày 7.11.2025, theo Yonhap.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm một nhà máy quân sự và kiểm tra tình trạng sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật tại Triều Tiên đầu năm 2026 ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi tăng gấp đôi năng lực sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật, trong chuyến thị sát mới nhất tới một nhà máy sản xuất vũ khí lớn.

Ông Kim đã tham quan các dây chuyền sản xuất được nâng cấp công nghệ để kiểm tra tiến độ hiện đại hóa, song không tiết lộ địa điểm hoặc tên nhà máy.

Tại đây, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch sáng tạo hơn, hệ thống tổ chức hợp lý hơn nhằm hình thành một mô hình sản xuất linh hoạt, đồng thời chỉ ra những thiếu sót trong quá trình hiện đại hóa lắp ráp và yêu cầu rà soát lại kế hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong năm nay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng hệ thống vũ khí dẫn đường chiến thuật của nước này có giá trị quân sự đủ để thay thế các hệ thống tên lửa phóng loạt trong tương lai, đồng thời tiết lộ kế hoạch trang bị loại vũ khí này cho các đơn vị chủ lực từ nửa đầu năm nay.

Ông Kim nói: "Ngành công nghiệp sản xuất vũ khí cần tiến hành tổ chức kinh tế và định hướng sản xuất cũng như nâng cấp kỹ thuật một cách nghiêm túc để phù hợp với tình hình hiện tại, trong đó cần đẩy mạnh đồng thời sản xuất vũ khí và dự án hiện đại hóa".

KCNA dẫn lời ông Kim nhấn mạnh việc đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng sản phẩm theo hợp đồng.

Trong những tuần gần đây, ông Kim Jong-un đã liên tiếp thị sát các cơ sở sản xuất vũ khí, thăm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và giám sát các vụ thử tên lửa, trong bối cảnh Bình Nhưỡng chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên dự kiến diễn ra vào năm 2026.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 4.1 dự kiến sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc để hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề Triều Tiên, quan hệ kinh tế và giao lưu văn hóa, theo Yonhap.