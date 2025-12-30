Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Triều Tiên phát triển tổ hợp rốc két phóng loạt mới

Thụy Miên
Thụy Miên
30/12/2025 07:33 GMT+7

Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên đã thị sát một nhà máy sản xuất đạn dược và cho hay một hệ thống rốc két phóng loạt được chế tạo tại đây sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của pháo binh tầm xa hiện đại hóa.

Triều Tiên phát triển hệ thống rốc kết đa nòng mới - Ảnh 1.

Hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy ông Kim Jong-un đứng cạnh các hệ thống tên lửa cỡ lớn trong một nhà máy

ảnh: kcna/reuters

Hãng thông tấn KCNA hôm 30.12 đưa tin, trong chuyến thị sát cùng các quan chức cấp cao của chương trình tên lửa, ông Kim Jong-un nhận định hệ thống vũ khí mới sẽ trở thành "phương tiện tấn công chủ lực" của quân đội Triều Tiên trong thời gian tới.

Theo nhà lãnh đạo, hệ thống rốc két đa nòng là "hệ thống vũ khí siêu mạnh, có khả năng tiêu diệt kẻ thù bằng những đòn tấn công bất ngờ, với độ chính xác cao và sức công phá ở mức độ hủy diệt".

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh hệ thống rốc két phóng loạt mới sẽ mang đến cho Triều Tiên năng lực tấn công chính xác nhanh và thực hiện các cuộc tấn công mang tính chiến lược.

KCNA cho hay hệ thống trên sẽ được "triển khai với số lượng lớn để tiến hành các đợt tấn công tập trung trong tác chiến quân sự".

Ông Kim Jong-un chỉ thị tăng sản xuất tên lửa, đạn pháo, thị sát đóng tàu ngầm

Chuyến thăm nhà máy của nhà lãnh đạo diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã bắn thử 2 tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, cho thấy "trạng thái sẵn sàng chiến đấu" trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Tổ chức nghiên cứu chính sách RAND (trụ sở tại Mỹ) năm 2020 ước tính các hệ thống pháo binh của Triều Tiên có thể gây ra khoảng 10.000 thương vong chỉ trong vòng một giờ nếu nhắm vào các trung tâm dân cư lớn, như thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng cũng đẩy mạnh hoạt động bắn thử tên lửa trong những năm gần đây.

Triều Tiên Ông Kim Jong-un hệ thống rốc két đa nòng Pháo binh
