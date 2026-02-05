Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cuộc đàm phán Iran - Mỹ suýt đổ vỡ, ông Trump cảnh báo lãnh đạo Tehran

Vi Trân
Vi Trân
05/02/2026 07:32 GMT+7

Iran và Mỹ xác nhận vẫn tham gia cuộc đàm phán hạt nhân sau khi kế hoạch suýt đổ vỡ và Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lãnh đạo Tehran.

Ngày 4.2, những lo lắng đã nổi lên cho số phận của cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ do những bất đồng về hình thức và địa điểm gặp nhau, theo AFP.

Ban đầu, cuộc gặp được sắp xếp tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Iran đề nghị đổi sang Oman. Bên cạnh đó, Iran cũng không đồng ý bổ sung chương trình tên lửa đạn đạo của nước này vào chương trình đàm phán.

Cuộc đàm phán Iran - Mỹ suýt đổ vỡ, ông Trump cảnh báo lãnh đạo Tehran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rẳng lãnh đạo Iran nên lo lắng nếu đàm phán sụp đổ

ẢNH: REUTERS

Trang Axios đưa tin Mỹ đã suýt rút khỏi cuộc gặp do những điều kiện trên trong khi giá dầu tăng lên hơn 3% do lo ngại viễn cảnh sụp đổ đàm phán và nguy cơ Mỹ tấn công Iran.

Khi được hỏi liệu Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei có nên lo lắng về thông tin đàm phán sụp đổ, Tổng thống Trump nói "ông ấy nên rất lo lắng".

Chủ nhân Nhà Trắng còn tiết lộ rằng Iran đang tính xây một cơ sở hạt nhân mới sau đợt tấn công hồi năm ngoái của Mỹ. "Họ đang tính khởi động một địa điểm mới ở vùng khác của đất nước. Chúng tôi phát hiện và tôi nói nếu các vị làm thế, chúng tôi sẽ làm điều rất tồi tệ cho các vị", nhà lãnh đạo nói.

Tổng thống Iran muốn đàm phán hạt nhân, ông Trump hy vọng tránh 'điều tồi tệ'

Theo Axios, cuộc đàm phán sau đó được xác nhận vẫn diễn ra sau khi nhiều nước Ả rập và Hồi giáo kêu gọi Mỹ không nên từ bỏ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ dự kiến diễn ra tại Muscat (Oman) vào khoảng 10 giờ ngày 6.2. "Tôi rất cảm kích vì những người anh em Oman đã thực hiện toàn bộ những chuẩn bị cần thiết", ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Một người phát ngôn của Nhà Trắng cũng xác nhận cuộc gặp sẽ diễn ra tại Oman vào ngày 6.2.

Tin liên quan

Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng trước thềm đàm phán

Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng trước thềm đàm phán

Mỹ cáo buộc Iran có các động thái nhắm vào tàu sân bay và tàu dầu Mỹ trong khu vực, giữa lúc Iran muốn đổi địa điểm và quy mô đàm phán.

Mỹ bắn hạ UAV Iran áp sát tàu sân bay

Mỹ gia cố phòng thủ trước khi đàm phán với Iran

Khám phá thêm chủ đề

Iran Mỹ đàm phán hạt nhân Trump Ali Khamenei Tên lửa đạn đạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận