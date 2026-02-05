Cuộc đàm phán Iran - Mỹ suýt đổ vỡ, ông Trump cảnh báo lãnh đạo Tehran

Ngày 4.2, những lo lắng đã nổi lên cho số phận của cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ do những bất đồng về hình thức và địa điểm gặp nhau, theo AFP.

Ban đầu, cuộc gặp được sắp xếp tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Iran đề nghị đổi sang Oman. Bên cạnh đó, Iran cũng không đồng ý bổ sung chương trình tên lửa đạn đạo của nước này vào chương trình đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rẳng lãnh đạo Iran nên lo lắng nếu đàm phán sụp đổ ẢNH: REUTERS

Trang Axios đưa tin Mỹ đã suýt rút khỏi cuộc gặp do những điều kiện trên trong khi giá dầu tăng lên hơn 3% do lo ngại viễn cảnh sụp đổ đàm phán và nguy cơ Mỹ tấn công Iran.

Khi được hỏi liệu Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei có nên lo lắng về thông tin đàm phán sụp đổ, Tổng thống Trump nói "ông ấy nên rất lo lắng".

Chủ nhân Nhà Trắng còn tiết lộ rằng Iran đang tính xây một cơ sở hạt nhân mới sau đợt tấn công hồi năm ngoái của Mỹ. "Họ đang tính khởi động một địa điểm mới ở vùng khác của đất nước. Chúng tôi phát hiện và tôi nói nếu các vị làm thế, chúng tôi sẽ làm điều rất tồi tệ cho các vị", nhà lãnh đạo nói.

Tổng thống Iran muốn đàm phán hạt nhân, ông Trump hy vọng tránh 'điều tồi tệ'

Theo Axios, cuộc đàm phán sau đó được xác nhận vẫn diễn ra sau khi nhiều nước Ả rập và Hồi giáo kêu gọi Mỹ không nên từ bỏ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ dự kiến diễn ra tại Muscat (Oman) vào khoảng 10 giờ ngày 6.2. "Tôi rất cảm kích vì những người anh em Oman đã thực hiện toàn bộ những chuẩn bị cần thiết", ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Một người phát ngôn của Nhà Trắng cũng xác nhận cuộc gặp sẽ diễn ra tại Oman vào ngày 6.2.