Mỹ bắn hạ UAV Iran áp sát tàu sân bay

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins cho biết một UAV Iran đã tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln "một cách hung hăng", khi đó đang di chuyển tại biển Ả Rập, cách bờ biển phía nam Iran khoảng 800 km, theo CNN.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln ẢNH: REUTERS

"UAV Iran tiếp tục bay tới con tàu bất chấp các biện pháp xuống thang của lực lượng Mỹ vốn đang hoạt động trong vùng biển quốc tế", ông Hawkins nói. Một chiến đấu cơ F-35C trên tàu sân bay đã xuất kích và bắn hạ chiếc UAV, bảo vệ con tàu và toàn bộ thủy thủ bên trên.

Hãng thông tấn Tasnim cùng ngày đưa tin rằng Iran mất liên lạc với một UAV của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Chiếc máy bay khi đó đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát và quay phim tại vùng biển quốc tế ở biển Ả Rập.

UAV đã truyền tải thành công đoạn phim giám sát và trinh sát cho người vận hành tại trung tâm chỉ huy IRGC trước khi bị mất liên lạc. Nguyên nhân đang được điều tra và chi tiết sẽ được sớm công bố. Quân đội Iran chưa lên tiếng về thông tin này.

Vài giờ sau đó, hai tàu chiến Iran đã tiếp cận tàu chở hóa chất M/V Stena Imperative treo cờ Mỹ và do người Mỹ vận hành tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn CENTCOM cho biết các tàu Iran di chuyển ngang qua tàu Mỹ 3 lần ở tốc độ cao trong khi một UAV Mohajer của Iran cũng bay phía trên.

Tiêm kích F/A-18E xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại biển Ả Rập hôm 28.1 ẢNH: AFP

Phía Iran được cho là đã gọi qua bộ đàm để cảnh báo sẽ lên tàu và bắt giữ. Tuy nhiên, ông Hawkins nói con tàu di chuyển trong vùng biển quốc tế.

Hormuz là eo biển hẹp giữa Iran và Oman, là cửa ngõ chính của việc vận chuyển dầu mỏ bằng đường biển quốc tế.

Vị phát ngôn viên cho biết lực lượng Mỹ trong khu vực đã phản ứng khi hay tin có tàu bị đe dọa. Trong đó, tàu khu trục USS McFaul đã đến để hộ tống tàu chở hóa chất rời khỏi khu vực trong khi Không quân Mỹ yểm trợ phòng không.

Bầy đàn UAV của Iran đe dọa tàu chiến Mỹ trong khu vực

Phía Iran cũng chưa bình luận về vụ việc này.

Hai sự cố xảy ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc tấn công Iran nếu nước này không chấp nhận đàm phán về hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Phái đoàn hai nước dự kiến gặp nhau vào ngày 6.2 để đàm phán giảm leo thang. Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp vẫn được lên lịch dù xảy ra 2 vụ việc nêu trên, nhưng cũng sẵn sàng các phương án khác, gồm lựa chọn quân sự.