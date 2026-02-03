Ông Trump công bố dự án trữ khoáng sản 12 tỉ USD 'để đối phó Trung Quốc'

"Trong nhiều năm, các doanh nghiệp Mỹ đã phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt các khoáng sản thiết yếu trong thời kỳ thị trường biến động", ông Trump phát biểu trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng.

"Hôm nay, chúng tôi đang khởi động dự án sẽ được gọi là Dự án Vault để đảm bảo rằng các doanh nghiệp và người lao động Mỹ sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự thiếu hụt nào", ông Trump nói tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 2.2, ngày ông công bố việc thành lập kho dự trữ khoáng sản thiết yếu Ảnh: Reuters

Dự án Vault sẽ kết hợp 2 tỉ USD vốn tư nhân với khoản vay 10 tỉ USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM Bank) để mua và dự trữ khoáng sản cho các nhà sản xuất ô tô, các công ty công nghệ và các nhà sản xuất khác, theo ông Trump. EXIM Bank thông báo đã phê duyệt khoản vay này hôm 2.2.

Một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng dự án Vault nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô của Mỹ và duy trì nguồn cung cấp khoáng sản đủ dùng trong 60 ngày cho trường hợp khẩn cấp. Vị quan chức cho biết thêm rằng việc dự trữ khoáng sản đã được tiến hành.

Washington đã và đang nỗ lực đối phó tình trạng mà các nhà hoạch định chính sách cho là Trung Quốc đang thao túng giá cả về lithium, niken, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác, theo Reuters. Những khoáng sản này rất quan trọng cho việc sản xuất xe điện, vũ khí công nghệ cao và nhiều mặt hàng khác.

Trong tháng trước, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Mỹ đã đệ trình một dự luật nhằm tạo ra kho dự trữ khoáng sản thiết yếu trị giá 2,5 tỉ USD, với mục đích ổn định giá thị trường và khuyến khích khai thác và tinh chế trong nước.