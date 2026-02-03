Nhật tìm thấy đất hiếm ở độ sâu 6.000 m

Phó chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Sato Kei cho hay mẫu trầm tích chứa đất hiếm sẽ được phân tích thêm để đánh giá lượng đất hiếm chính xác có trong đó. Ông Sato gọi đây là "một thành tựu có ý nghĩa cả về an ninh kinh tế lẫn việc phát triển hàng hải toàn diện".

Tàu khoan khoa học dưới biển sâu Chikyu của Nhật Ảnh: Reuters

Mẫu trầm tích nói trên do một tàu khoan khoa học dưới biển sâu có tên là Chikyu thu thập. Tàu này khởi hành vào tháng trước để đến đảo hẻo lánh Minami Torishima ở Thái Bình Dương. Khu vực xung quanh Minami Torishima được ước tính có hơn 16 triệu tấn đất hiếm và đây là trữ lượng đất hiếm lớn thứ ba trên toàn cầu, theo báo Nikkei Asia.

"Nếu có thể khai thác thành công đất hiếm xung quanh Minami Torishima một cách liên tục, Nhật sẽ đảm bảo được chuỗi cung ứng trong nước cho các ngành công nghiệp quan trọng", AFP dẫn lời nhà nghiên cứu Kamisuna Takahiro tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS, Anh). Ông Kamisuna cho rằng đây sẽ là một tài sản chiến lược quan trọng đối với chính phủ Nhật để giảm đáng kể sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc.

Trung Quốc hiện chiếm gần 2/3 sản lượng khai thác đất hiếm và 92% sản lượng được tinh chế toàn cầu, theo Cơ quan Năng lượng quốc tế. Bắc Kinh từ lâu đã sử dụng vị thế thống trị của mình trong lĩnh vực đất hiếm để tạo đòn bẩy địa chính trị, theo AFP.