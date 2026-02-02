Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Nhật Bản tìm thấy đất hiếm ở độ sâu 6.000 m dưới lòng biển

Thụy Miên
Thụy Miên
02/02/2026 12:35 GMT+7

Hôm nay (2.2), chính phủ Nhật Bản thông báo đã phát hiện đất hiếm trong trầm tích thu hồi từ độ sâu 6.000 m dưới lòng biển, một tín hiệu trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về đất hiếm.

Nhật Bản tìm thấy đất hiếm ở độ sâu 6.000 m trong lòng biển - Ảnh 1.

Tàu khoan khoa học biển sâu Chikyu

ảnh: reuters

Theo Nhật Bản, sứ mệnh đánh dấu lần đầu tiên thế giới thực hiện nỗ lực khai thác đất hiếm ở độ sâu đáng kể trong lòng đại dương.

"Các mẫu thu được sẽ tiếp tục được phân tích, bao gồm việc xác định chính xác hàm lượng đất hiếm trong mẫu trầm tích", AFP hôm nay 2.2 dẫn lời ông Kei Sato, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản. Người phát ngôn cũng gọi đây là "một thành tựu có ý nghĩa về an ninh kinh tế lẫn phát triển toàn diện không gian biển".

Mẫu trầm tích được thu thập nhờ vào tàu khoan khoa học biển sâu Chikyu. Con tàu đã rời cảng hồi tháng trước để đến hòn đảo Minami Torishima trên Thái Bình Dương, khu vực được dự đoán cho là có trữ lượng dồi dào các khoáng sản giá trị cao.

Sứ mệnh được Nhật Bản triển khai trong bối cảnh Trung Quốc, hiện là nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới, đang gia tăng áp lực cho láng giềng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hồi tháng 11.2025 đề cập khả năng Tokyo có thể phản ứng bằng quân sự trong trường hợp Đài Loan bị tấn công.

Trung Quốc đã ngưng xuất khẩu sang Nhật Bản những hàng hóa lưỡng dụng, tức có thể phục vụ cho mục đích dân sự lẫn quân sự. Động thái này làm gia tăng lo ngại ở Nhật Bản rằng Bắc Kinh có thể tiến đến siết nguồn cung đất hiếm, trong đó một số loại nằm trên danh sách hàng hóa lưỡng dụng của Trung Quốc.

Đất hiếm, chỉ nhóm 17 kim loại vô cùng khó khai thác từ vỏ trái đất, hiện được sử dụng để chế tạo mọi thứ từ xe điện đến ổ cứng, cánh quạt gió và tên lửa.

Khu vực xung quanh Minami Torishima, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, được ước tính chứa hơn 16 triệu tấn đất hiếm, lớn thứ ba thế giới về trữ lượng, theo Nikkei.

