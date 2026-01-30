Trung Quốc 'hãm phanh' làn sóng đầu cơ vàng, bạc

Trong số này có UBS SDIC Silver Futures Fund - quỹ đầu tư công duy nhất tại Trung Quốc chuyên đầu tư vào hợp đồng bạc tương lai. Quỹ mở niêm yết (LOF) này bị tạm ngừng giao dịch trong toàn bộ ngày 30.1, đánh dấu lần đình chỉ thứ 2 kể từ ngày 22.1, theo South China Morning Post.

Các thỏi bạc và vàng được trưng bày trong phòng giữ đồ an toàn tại Munich, Đức ngày 28.1.2026 Ảnh: Reuters

Biện pháp tương tự cũng được áp dụng với các quỹ LOF dầu mỏ, trong đó 4 quỹ bị tạm ngừng giao dịch trong một giờ, đến 10 giờ 30 sáng 29.1. Trước khi giao dịch bị dừng, các công ty quản lý quỹ đã liên tục phát đi cảnh báo về mức phí bảo hiểm cao và rủi ro biến động giá.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh dòng tiền toàn cầu đổ mạnh vào tài sản trú ẩn an toàn, khi căng thẳng gia tăng giữa Mỹ với châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông.

Trong tháng này, giá vàng và bạc liên tục lập kỷ lục mới, tiến sát các mức đỉnh lịch sử lần lượt là 5.600 USD/ounce và 122 USD/ounce tại thị trường New York ngày 29.1. Trong vòng 30 ngày qua, giá vàng đã tăng hơn 22%, trong khi giá bạc tăng tới 58%.

Giá dầu Brent cũng vượt mốc 70 USD/thùng - lần đầu tiên sau khoảng 5 tháng, trong bối cảnh tàu chiến Mỹ tiến gần hơn tới Iran.

Công ty dịch vụ tài chính Citigroup (Mỹ) nhận định các nhà đầu tư bán lẻ Trung Quốc có xu hướng "chạy theo xu hướng", tương tự hành vi của các nhà giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai và phái sinh tại Mỹ.

Theo ông Xu Tianchen, chuyên gia kinh tế tại Cơ quan Tình báo kinh tế ((EIU-Anh), căng thẳng thương mại leo thang đã làm gia tăng biến động giá hàng hóa, phản ánh sự suy yếu niềm tin vào vai trò thống trị của đồng USD, cũng như việc siết chặt kiểm soát các nguồn tài nguyên chiến lược.

"Các biện pháp tạm ngừng giao dịch và cảnh báo rủi ro của Trung Quốc nhằm duy trì sự ổn định của thị trường vốn và ngăn nhà đầu tư phải gánh chịu những khoản thua lỗ lớn", ông nói.

Trước các biến động trên, chính quyền thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giám sát hoạt động của các nền tảng giao dịch vàng. Trong khi đó, Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải thông báo từ ngày 27.1 sẽ hạ giới hạn giao dịch đối với hợp đồng tương lai bạc nhằm kiểm soát rủi ro đầu cơ và hạ nhiệt thị trường ngay từ khâu giao dịch nguồn, theo trang Canxin Global.