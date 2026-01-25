Giá vàng thế giới 'phá nóc' đến khi nào ?

Đến hôm qua (24.1), giá vàng thế giới tiếp tục dao động ở mức xấp xỉ 5.000 USD/ounce, đây là kỷ lục đạt được trong vài ngày qua.

Tăng phi mã

Như vậy, so với mức giá khoảng 2.755 USD/ounce vào ngày 23.1.2025, giá vàng đã tăng thêm hơn 2.200 USD/ounce, tương ứng gần 80%.

Thực tế suốt từ năm 2024 đến nay, giá vàng đã liên tục phá đỉnh, vượt qua các mức dự đoán của những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Điển hình, giữa tháng 12.2025, khi giá vàng khoảng 4.200 USD/ounce, Tập đoàn tài chính Goldman Sachs dự báo giá vàng trong năm 2026 chỉ tăng lên mức đỉnh khoảng 4.900 USD/ounce.

Nhưng chỉ đến ngày 12.1 vừa qua, giá vàng thế giới lập kỷ lục chưa từng có trước đó khi đạt mức khoảng 4.590 USD/ounce. Rồi khi đỉnh 4.590/ounce xuất hiện, Công ty tư vấn Metals Focus cho rằng giá vàng có thể lên mức 5.000 USD/ounce trong năm nay. Nhưng theo diễn biến mới nhất, chỉ khoảng 10 ngày sau, giá vàng đã lập đỉnh mới cao hơn khoảng 400 USD/ounce, cán mức Metal Focus dự báo cho cả năm 2026.

Vàng thỏi tại một khu vực lưu trữ ở Đức Ảnh: Reuters

Nguyên nhân giá vàng lập đỉnh xấp xỉ 5.000 USD/ounce được cho là bắt nguồn từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và một số thành viên NATO ở châu Âu liên quan vấn đề Greenland mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sáp nhập.

Thực tế, việc giá vàng tăng mạnh thời gian qua được cho là xuất phát từ các bất ổn chính trị, thương chiến và cả một số vấn đề khác về thương mại.

Về chính trị, bất ổn vẫn tăng cao trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Iran, Dải Gaza tuy đạt thỏa thuận ngừng bắn nhưng tình hình Trung Đông vẫn rối ren, xung đột Ukraine chưa có lối thoát khả dĩ. Rồi việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các động thái của Washington nhằm kiểm soát Greenland… càng làm cho bất ổn chính trị toàn cầu ở mức cao.

Về tình hình kinh tế, giá vàng đã bị ảnh hưởng không nhỏ sau khi kết quả thống kê mới hồi giữa tháng chỉ ra tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã thấp hơn kỳ vọng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng việc tăng trưởng việc làm chậm chạp là do các chính sách thương mại và nhập cư của Tổng thống Trump khiến giảm cả cung lẫn cầu của người lao động. Các doanh nghiệp đang trì hoãn việc tuyển dụng do không chắc chắn về nhu cầu nhân sự khi họ đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Thêm vào đó, dưới áp lực của Nhà Trắng, Quỹ Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được dự báo cắt giảm lãi suất điều hành ít nhất 2 lần trong năm nay. Khi lãi suất điều hành được cắt giảm sẽ góp phần vào xu thế làm tăng giá vàng.

Về thương mại, sự không chắc chắn về thuế quan vẫn tồn tại, vì Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sắp đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của chính sách thuế quan mà Tổng thống Trump đã áp dụng. Khi càng có nhiều diễn biến bất ổn về thương mại và chính trị thì vàng càng là nơi "trú ẩn" ưa thích của giới đầu tư, nên khiến cho mức giá kim loại quý này tăng cao.

Còn nhiều khó lường

Đối chiếu các yếu tố tác động trên, giá vàng thế giới sẽ tiếp tục đối mặt nhiều diễn biến khó lường.

Căng thẳng Mỹ - Iran đang leo thang trở lại khi Washington đang điều động "hạm đội hùng hậu" đến Trung Đông mà mục tiêu là Tehran. Washington cũng ban hành lệnh trừng phạt mới đối với Tehran về ngành dầu mỏ. Đáp trả, Tehran tuyên bố sẵn sàng một cuộc chiến tranh tổng lực. Vấn đề Dải Gaza có nhiều bước tiến cho thỏa thuận hòa bình, nhưng các khu vực khác ở Trung Đông vẫn còn nhiều rủi ro. Trong khi đó, tình hình Tây bán cầu - khu vực Mỹ Latin và vùng Caribe - thời gian tới có thể còn nhiều khó lường. Theo Chiến lược An ninh quốc gia (NSS) mà Nhà Trắng công bố gần đây, Mỹ sẽ tăng cường ảnh hưởng ở khu vực này. Và thực tế, sau Venezuela thì Mỹ tiếp tục tỏ ý sẽ có những động thái đối với Columbia, Mexico và một số nước khác.

Về thương mại, thỏa thuận "ngừng bắn" của thương chiến Mỹ - Trung vẫn chỉ ở mức tạm thời và hai nước cũng chưa giải quyết hiệu quả những bất đồng sâu sắc. Bất ổn thương mại tiếp tục tiềm ẩn vì sự thiếu chắc chắn kéo dài về vấn đề xuất khẩu sản phẩm bán dẫn và dược phẩm vào Mỹ, hay các thỏa thuận thương mại gần đây giữa Mỹ và các đối tác cho đến nay còn thiếu chi tiết. Ví dụ, các cam kết đầu tư lớn của Nhật Bản đối với Mỹ, hay thỏa thuận thương mại giữa Hàn Quốc với Mỹ cũng chưa rõ ràng. Quá trình phi USD hóa tiếp tục tăng cao khi căng thẳng thương mại gia tăng. Mặt khác, Nhà Trắng chưa có dấu hiệu hoàn toàn ngừng lại việc tăng thuế.

Vì vậy, giá vàng thế giới đứng trước khả năng tiếp tục tăng cao. Mới nhất, Goldman Sachs đã nâng mức dự báo giá vàng năm nay có thể đạt đỉnh 5.400 USD/ounce. Thậm chí, CNBC dẫn nhận định một chiến lược gia cấp cao của Ngân hàng ICBC Standard (có trụ sở tại Anh) cho rằng giá vàng có thể vượt mốc 7.100 USD/ounce trong năm nay.