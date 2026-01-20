Giá Bitcoin hôm nay 20.1.2026: Thị trường 'nín thở' trước cuộc chiến thuế quan của ông Donald Trump

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay liên tục biến động. Từ vùng giá 93.000 USD, lúc 4 giờ ngày 20.1 (giờ Việt Nam) Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 92.305 USD, sau đó liên tục giằng co ở mốc 92.000 USD. Các token khác như Ethereum, XRP, Solana, TRON cũng giảm nhẹ so với hôm qua.

Một lần nữa, giá Bitcoin lại đi ngược diễn biến giá của tài sản truyền thống. Vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục gần 4.700 USD mỗi ounce, tiếp tục là kênh trú ẩn được ưu tiên trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động. Kim loại quý này đã tăng hơn 70% trong 12 tháng qua. Cùng thời gian, Bitcoin mất 12,69% giá trị.



Đồng xu Bitcoin bên cạnh một thỏi vàng ẢNH: KHƯƠNG NHA

Matt Howells-Barby, Phó chủ tịch của Kraken, cho rằng đợt giảm giá Bitcoin đã củng cố xu hướng suy yếu của thị trường tiền mã hóa. "Từ sau cú sập ngày 10.10.2025, thị trường có xu hướng dễ bị tổn thương hơn khi có bất kỳ tin tức tiêu cực nào", Matt Howells-Barby nói. Ông cho rằng về mặt kỹ thuật, Bitcoin đã tiến đến gần mức quan trọng để tăng giá nhưng biến động địa chính trị đã làm chệch quỹ đạo.

Dựa trên các diễn biến giá, Matt Howells-Barby cho rằng các nhà giao dịch vẫn đang theo dõi sát các động thái, chuẩn bị cho kịch bản ông Trump hạ nhiệt căng thẳng, giảm thuế quan. Năm ngoái, những động thái tương tự đã diễn ra khi ông Trump dọa áp thuế lên Trung Quốc và nhiều nước khác.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường tiền mã hóa vẫn đang "nín thở" chờ phản ứng của các bên. Bất kỳ phát ngôn nào ám chỉ việc leo thang hoặc hạ nhiệt về thuế quan giữa EU và Mỹ đều lập tức tác động đến giá Bitcoin và cả thị trường.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Bitfinex lưu ý áp lực bán từ những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã giảm xuống khoảng 12.800 BTC mỗi tuần từ mức đỉnh hơn 100.000 BTC trong chu kỳ.

Bitcoin cũng đang đối mặt lực cản mạnh từ vùng cung của những người nắm giữ dài hạn nằm trong khoảng từ 93.000 đến 110.000 USD. "Để đợt tăng giá bền vững hơn có thể diễn ra, cấu trúc thị trường cần chuyển sang giai đoạn nguồn cung đáo hạn phải vượt trội so với những người nắm giữ dài hạn", nhóm nghiên cứu của Bitfinex nhận định.