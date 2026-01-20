Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 20.1.2026: Thị trường 'nín thở' trước cuộc chiến thuế quan của ông Donald Trump

Khương Nha
Khương Nha
20/01/2026 13:26 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay liên tục biến động trong vùng giá 92.000 - 93.000 USD khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm bùng phát lại căng thẳng thương mại, dọa áp thuế mới với Đan Mạch và các nước châu Âu.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay liên tục biến động. Từ vùng giá 93.000 USD, lúc 4 giờ ngày 20.1 (giờ Việt Nam) Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 92.305 USD, sau đó liên tục giằng co ở mốc 92.000 USD. Các token khác như Ethereum, XRP, Solana, TRON cũng giảm nhẹ so với hôm qua. 

Một lần nữa, giá Bitcoin lại đi ngược diễn biến giá của tài sản truyền thống. Vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục gần 4.700 USD mỗi ounce, tiếp tục là kênh trú ẩn được ưu tiên trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động. Kim loại quý này đã tăng hơn 70% trong 12 tháng qua. Cùng thời gian, Bitcoin mất 12,69% giá trị.

Giá Bitcoin hôm nay 20.1.2026: Thị trường 'nín thở' trước cuộc chiến thuế quan của Trump - Ảnh 1.

Đồng xu Bitcoin bên cạnh một thỏi vàng

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Matt Howells-Barby, Phó chủ tịch của Kraken, cho rằng đợt giảm giá Bitcoin đã củng cố xu hướng suy yếu của thị trường tiền mã hóa. "Từ sau cú sập ngày 10.10.2025, thị trường có xu hướng dễ bị tổn thương hơn khi có bất kỳ tin tức tiêu cực nào", Matt Howells-Barby nói. Ông cho rằng về mặt kỹ thuật, Bitcoin đã tiến đến gần mức quan trọng để tăng giá nhưng biến động địa chính trị đã làm chệch quỹ đạo.

Dựa trên các diễn biến giá, Matt Howells-Barby cho rằng các nhà giao dịch vẫn đang theo dõi sát các động thái, chuẩn bị cho kịch bản ông Trump hạ nhiệt căng thẳng, giảm thuế quan. Năm ngoái, những động thái tương tự đã diễn ra khi ông Trump dọa áp thuế lên Trung Quốc và nhiều nước khác. 

Các nhà phân tích cho rằng thị trường tiền mã hóa vẫn đang "nín thở" chờ phản ứng của các bên. Bất kỳ phát ngôn nào ám chỉ việc leo thang hoặc hạ nhiệt về thuế quan giữa EU và Mỹ đều lập tức tác động đến giá Bitcoin và cả thị trường.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Bitfinex lưu ý áp lực bán từ những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã giảm xuống khoảng 12.800 BTC mỗi tuần từ mức đỉnh hơn 100.000 BTC trong chu kỳ. 

Bitcoin cũng đang đối mặt lực cản mạnh từ vùng cung của những người nắm giữ dài hạn nằm trong khoảng từ 93.000 đến 110.000 USD. "Để đợt tăng giá bền vững hơn có thể diễn ra, cấu trúc thị trường cần chuyển sang giai đoạn nguồn cung đáo hạn phải vượt trội so với những người nắm giữ dài hạn", nhóm nghiên cứu của Bitfinex nhận định.

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 19.1.2026: BTC sập sâu thổi bay hơn 800 triệu USD

Giá Bitcoin hôm nay 19.1.2026: BTC sập sâu thổi bay hơn 800 triệu USD

Giá Bitcoin hôm nay bất ngờ rơi thẳng đứng từ vùng 95.000 USD xuống còn 92.000 USD khiến hơn 800 triệu USD của nhà đầu tư trên thị trường phái sinh bị thanh lý.

Giá Bitcoin hôm nay 18.1.2026: Kết thúc tuần giao dịch bùng nổ

Giá Bitcoin hôm nay 17.1.2026: BTC giảm, nhà đầu tư bán tháo

Khám phá thêm chủ đề

Giá Bitcoin hôm nay Bitcoin Diễn biến giá Bitcoin Thuế quan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận