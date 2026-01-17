Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ

Giá Bitcoin hôm nay 17.1.2026: BTC giảm, nhà đầu tư bán tháo

Khương Nha
Khương Nha
17/01/2026 09:38 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục rung lắc mạnh khi nhà đầu tư bán tháo trong bối cảnh cả thị trường chứng khoán lẫn kim loại quý đều giảm, ảnh hưởng đến tâm lý chung.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm sâu. Có lúc, Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 94.314 USD, giảm 1,3% trong vòng 24 giờ, sau đó phục hồi nhẹ. Tính đến 7 giờ 50 ngày 17.1 (giờ Việt Nam), mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 95.447 USD.

Ngoài Bitcoin, các token khác như Ethereum, XRP, TRON, Dogecoin cũng giảm giá từ 0,5% đến 1,5%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm xuống còn 3.230 tỉ USD.

Giá Bitcoin hôm nay 17.1.2026: BTC giảm, nhà đầu tư bán tháo - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin hôm nay 17.1.2026

NGUỒN: COINMARKETCAP

Theo CoinDesk, thị trường đang chứng kiến đợt bán tháo khi Bitcoin liên tục giảm giá so với đầu tuần. Sau nhiều tuần giao dịch quanh mức 90.000 USD, việc tiền mã hóa lớn nhất thế giới bứt phá lên gần 98.000 USD trong tuần này đã khiến tâm lý thị trường phấn khích trở lại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán giá Bitcoin sẽ sớm điều chỉnh giảm hoặc đi ngang. Một số nhà phân tích dự đoán Bitcoin có thể sẽ kiểm tra lại mức kháng cự 90.000 USD.

Đà giảm của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh vàng và bạc đều giảm sau đợt tăng mạnh vào đầu tuần. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ như Nasdaq, S&P 500 và Dow Jones Industrial Average đều đảo chiều trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. 

Nghiên cứu mới từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant cảnh báo năm 2026 sẽ tương tự "mùa đông Bitcoin" năm 2022. Khi đó, BTC tăng 21% từ ngày 21.11 sau đó giảm giá mạnh. Hiện tại, Bitcoin cũng đã tăng hơn 20% từ mức 80.500 USD vào tháng 11.2025. Nhiều kịch bản cho thấy 2026 có thể là năm BTC điều chỉnh mạnh.

Theo Cointelegraph, những tín hiệu trùng khớp với thị trường giảm giá năm 2022 ngày càng rõ ràng hơn trong tuần này. Nhiều dự báo cho thấy giá Bitcoin có thể tiếp tục giảm sâu về vùng giá 65.000 USD trong năm 2026. 

Các nhà phân tích của CryptoQuant khuyến nghị nhà đầu tư không nên quá phấn khích vào đợt tăng giá ngắn hạn của Bitcoin. 

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 16.1.2026: BTC đảo chiều giảm giá

Giá Bitcoin hôm nay 16.1.2026: BTC đảo chiều giảm giá

Giá Bitcoin hôm nay không duy trì được đà tăng, quay đầu giảm về vùng 95.000 USD khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đứng ngoài thị trường.

Giá Bitcoin hôm nay 15.1.2026: Tăng mạnh lên sát ngưỡng 98.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay 13.1.2026: BTC vụt tăng khi ông Trump gây áp lực lên Iran

Khám phá thêm chủ đề

giá Bitcoin Bitcoin Diễn biến giá Bitcoin mùa đông bitcoin Bitcoin giảm giá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận