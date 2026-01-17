Giá Bitcoin hôm nay 17.1.2026: BTC giảm, nhà đầu tư bán tháo

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm sâu. Có lúc, Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 94.314 USD, giảm 1,3% trong vòng 24 giờ, sau đó phục hồi nhẹ. Tính đến 7 giờ 50 ngày 17.1 (giờ Việt Nam), mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 95.447 USD.

Ngoài Bitcoin, các token khác như Ethereum, XRP, TRON, Dogecoin cũng giảm giá từ 0,5% đến 1,5%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm xuống còn 3.230 tỉ USD.

Diễn biến giá Bitcoin hôm nay 17.1.2026 NGUỒN: COINMARKETCAP

Theo CoinDesk, thị trường đang chứng kiến đợt bán tháo khi Bitcoin liên tục giảm giá so với đầu tuần. Sau nhiều tuần giao dịch quanh mức 90.000 USD, việc tiền mã hóa lớn nhất thế giới bứt phá lên gần 98.000 USD trong tuần này đã khiến tâm lý thị trường phấn khích trở lại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán giá Bitcoin sẽ sớm điều chỉnh giảm hoặc đi ngang. Một số nhà phân tích dự đoán Bitcoin có thể sẽ kiểm tra lại mức kháng cự 90.000 USD.

Đà giảm của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh vàng và bạc đều giảm sau đợt tăng mạnh vào đầu tuần. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ như Nasdaq, S&P 500 và Dow Jones Industrial Average đều đảo chiều trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua.

Nghiên cứu mới từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant cảnh báo năm 2026 sẽ tương tự "mùa đông Bitcoin" năm 2022. Khi đó, BTC tăng 21% từ ngày 21.11 sau đó giảm giá mạnh. Hiện tại, Bitcoin cũng đã tăng hơn 20% từ mức 80.500 USD vào tháng 11.2025. Nhiều kịch bản cho thấy 2026 có thể là năm BTC điều chỉnh mạnh.

Theo Cointelegraph, những tín hiệu trùng khớp với thị trường giảm giá năm 2022 ngày càng rõ ràng hơn trong tuần này. Nhiều dự báo cho thấy giá Bitcoin có thể tiếp tục giảm sâu về vùng giá 65.000 USD trong năm 2026.

Các nhà phân tích của CryptoQuant khuyến nghị nhà đầu tư không nên quá phấn khích vào đợt tăng giá ngắn hạn của Bitcoin.