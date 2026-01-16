Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 16.1.2026: BTC đảo chiều giảm giá

Khương Nha
16/01/2026 09:18 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay không duy trì được đà tăng, quay đầu giảm về vùng 95.000 USD khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đứng ngoài thị trường.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã giảm mạnh từ vùng giá 97.000 USD xuống 95.000 USD. Tính đến 7 giờ 45 ngày 16.1 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 95.652 USD, giảm 1,02% so với hôm qua.

Vốn hóa toàn thị trường mã hóa cũng giảm khoảng 1%, xuống còn 3.240 tỉ USD. Các token như Ethereum, BNB điều chỉnh nhẹ, trong khi giá Solana, XRP giảm khoảng 2%.

Giá Bitcoin hôm nay 16.1.2026: BTC đảo chiều giảm giá - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa sáng 16.1

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giá Bitcoin giảm sau đợt tăng 8% trong ba ngày. Theo số liệu trên blockchain và thị trường phái sinh, bất chấp đà tăng giá ấn tượng, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đứng ngoài cuộc. Việc BTC đảo chiều, giảm giá có thể làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư. 

Lãi suất phí giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin đang ở mức 4%, báo hiệu nhu cầu mua vào còn hạn chế. Trong điều kiện trung lập, chỉ số này thường dao động từ 8% đến 12% để bù đắp chi phí vốn. Các công cụ phái sinh này được nhà giao dịch cá nhân ưa chuộng vì giá của chúng bám sát thị trường giao ngay, không giống như các hợp đồng BTC hằng tháng được giao dịch trên CME.

Dữ liệu từ Google Trends cho thấy mức độ quan tâm của người dùng trên toàn cầu với từ khóa "crypto" (tiền mã hóa) đang ở mức 27/100 điểm, tiến sát mức thấp nhất trong 12 tháng qua. 

Một lý do khác khiến Bitcoin không duy trì được đà tăng giá là sự hoài nghi bắt nguồn từ những rủi ro chính trị và lo ngại xung quanh việc duy trì tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ nhắm vào Chủ tịch Fed làm dấy lên lo ngại về việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể gây áp lực lên Fed để cắt giảm lãi suất. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Jerome Powell kết thúc vào tháng 4, khiến các nhà giao dịch dự đoán các biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ hơn vào nửa cuối năm 2026.

Bitcoin vẫn chưa chứng minh được vai trò của mình như một công cụ phòng ngừa rủi ro đáng tin cậy trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Do đó, ngay cả khi thị trường chứng khoán và kim loại quý tăng điểm, các nhà giao dịch nhỏ lẻ vẫn lo ngại thị trường tiền mã hóa có thể chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thời kỳ suy thoái.

