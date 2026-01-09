Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 9.1.2026: BTC phục hồi sau khi thủng đáy 90.000 USD

Khương Nha
Khương Nha
09/01/2026 07:24 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ, giao dịch quanh mốc 91.000 USD khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất gây áp lực lên thị trường.

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay được giao dịch quanh mức 91.139 USD, lúc 6 giờ 10 ngày 9.1 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) đã có biến động mạnh, có lúc giảm sâu xuống còn 89.344 USD.

Đây là ngày giảm giá thứ ba liên tiếp sau khi Bitcoin tăng lên gần 95.000 USD vào đầu tuần. Theo công ty giao dịch tiền mã hóa Wintermute, khối lượng giao dịch BTC hiện tại giảm và làn sóng chốt lời đang hình thành.

Giá Bitcoin hôm nay 9.1.2026: BTC phục hồi sau khi thủng đáy 90.000 USD - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 6 giờ 10 ngày 9.1

NGUỒN: BINANCE

"Sau đợt điều chỉnh rủi ro đầu năm, thị trường đã không thể vượt qua ngưỡng 95.000 USD. Dòng tiền từ các quỹ ETF tiếp tục âm trong hai phiên giao dịch cuối cùng", CoinDesk dẫn lời Jake Ostrovskis, người đứng đầu bộ phận OTC tại Wintermute. 

Ngoài ra, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn tiếp tục giảm. Xác suất nới lỏng chính sách tiền tệ tại cuộc họp ngày 28.1 hiện chỉ còn 11,6%, theo CME FedWatch. Một tuần trước, tỷ lệ này là 15,5% và một tháng trước là 23,5%.

Mức kháng cự kỹ thuật quan trọng mà Bitcoin đang phải đối mặt là đường trung bình động 50 ngày. Đây là chỉ báo xu hướng được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Đường trung bình động này hiện ở mức 89.200 USD, gần như chính xác với diễn biến của thị trường hiện tại.

Vị thế giao dịch phái sinh cho thấy đòn bẩy ngày càng tăng trên thị trường. Lượng hợp đồng mở (open interest), đại diện cho tổng số hợp đồng tương lai và quyền chọn Bitcoin đang lưu hành, đã leo lên mức cao nhất trong ba tuần, đạt gần 700.000 BTC. Việc tích lũy thêm 75.000 BTC từ đầu năm đến nay cho thấy các nhà giao dịch đang tăng cường vị thế chứ không phải giảm rủi ro.

Đồng thời, phí tài trợ hợp đồng tương lai vĩnh cửu vẫn ở mức dương khoảng 0,09%, cho thấy phe mua đang áp đảo dòng tiền để duy trì vị thế. Lãi suất tài trợ duy trì ở mức dương trong các đợt điều chỉnh giảm cho thấy các nhà giao dịch tiếp tục mua vào khi giá giảm bằng đòn bẩy. Khi giá không thể tăng cao hơn, lượng vị thế mua tập trung này làm tăng rủi ro thanh lý vị thế mua. Khi này, chỉ cần biến động giảm nhẹ cũng có thể buộc các nhà giao dịch dùng đòn bẩy phải đóng vị thế, tạo thêm áp lực bán.

Tin liên quan

Trung Quốc tiếp tục siết chặt tài sản mã hóa

Trung Quốc tiếp tục siết chặt tài sản mã hóa

Hiệp hội Quản lý Tài sản Trung Quốc liệt kê việc mã hóa tài sản thực (Real World Asset tokenization - RWA), stablecoin, "aircoin" và khai thác tiền điện tử là những "hoạt động bất hợp pháp".

Giá Bitcoin hôm nay 8.1.2026: Tiếp tục lao dốc

Giá Bitcoin hôm nay 7.1.2026: BTC sập, Việt Nam thí điểm tài sản mã hóa

Khám phá thêm chủ đề

giá Bitcoin Giá Bitcoin hôm nay Bitcoin sập giá Diễn biến giá Bitcoin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận