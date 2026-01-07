Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 7.1.2026: BTC sập, Việt Nam thí điểm tài sản mã hóa

Khương Nha
07/01/2026 09:06 GMT+7

Giá Bitcoin bất ngờ sập mạnh từ 94.000 USD về 91.000 USD do lượng người bán tháo tăng, chặn đứng đà tăng của Bitcoin từ đầu năm đến nay.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay đã biến động mạnh khi rơi thẳng đứng từ 94.325 USD xuống còn 91.526 USD lúc 1 giờ ngày 7.1 (theo giờ Việt Nam). Đến 6 giờ 50, giá Bitcoin phục hồi trở lại, đạt 93.546 USD, giảm 0,49% so với hôm qua.

Trong khi Bitcoin giảm giá, Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới vẫn tăng khoảng 1,98%. Các token khác như BNB, Solana, TRON lần lượt tăng 0,7%, 2,06% và 0,6%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm nhẹ theo cú sập của Bitcoin. Ước tính, thị trường đang đạt 3.210 tỉ USD, giảm 0,2% so với hôm qua.

Vì sao giá Bitcoin giảm đột ngột?

Dữ liệu từ blockchain cho thấy Bitcoin đã giảm mạnh sau khi đạt mốc 94.800 USD, mức cao nhất từ ngày 17.11.2025. Điều này đồng nghĩa một đợt bán tháo mạnh đã diễn ra, các nhà đầu tư chốt lời thay vì tiếp tục đẩy giá Bitcoin.

Giá Bitcoin hôm nay 7.1.2026: BTC sập, VN thí điểm tài sản mã hóa trước 15.1 - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin hôm nay, tính đến 7 giờ ngày 7.1.2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhà phân tích Skew viết trên X (Twitter cũ) cùng biểu đồ về dữ liệu sổ lệnh của sàn giao dịch: "Các nhà đầu tư đã phát đi tín hiệu tinh tế về việc bán ra ở vùng giá 94.000 USD. Họ bán vào phút chót khi biến động giá mạnh bắt đầu xuất hiện".

Trong khi đó, tài khoản Exitpump cũng chỉ ra một loạt lệnh chào bán ở mức 95.000 USD, chặn đứng đà tăng giá của Bitcoin.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, Bitcoin cần giữ được vùng giá 93.000 USD trong tuần này nếu không muốn chứng kiến một đợt giảm sâu như cuối năm 2025. Chuyên gia Rekt Capital đưa ra nhận định lạc quan hơn về triển vọng dài hạn của Bitcoin. Hiện tại, vùng giá 93.500 USD sẽ chấm dứt xu hướng giảm giá hằng tuần, kéo dài từ giữa tháng 10.2025. "Bitcoin cần duy trì mức giá này để giữ vững vị thế tăng giá trong trung hạn", Rekt Capital lưu ý.

Việt Nam cấp phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa trước ngày 15.1

Một trong những thông tin đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng tài sản mã hóa Việt Nam là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính về cơ chế sandbox (thí điểm) cho thị trường. 

Theo đó, trong Hội nghị Tổng kết ngành Tài chính năm 2025, triển khai kế hoạch, phương hướng năm 2026, do Bộ Tài chính tổ chức, hôm 6.1, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 15.1, Bộ Tài chính cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa (sandbox) theo quy định. Đồng thời, khẩn trương triển khai cơ chế một cửa quốc gia về đầu tư.

Giá Bitcoin hôm nay 7.1.2026: BTC sập, VN thí điểm tài sản mã hóa trước 15.1 - Ảnh 2.

Đồng xu Bitcoin (phải) và Ethereum trước biểu đồ giá

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trước đó, Chính phủ đã thông qua nghị quyết số 05/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 9.9.2025. Trong đó nêu rõ doanh nghiệp sẽ được phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch, được chào bán, phát hành tài sản mã hóa… 

Đây là cột mốc lịch sử khi Việt Nam chính thức có hành lang pháp lý về lĩnh vực tài sản số. Tuy nhiên, Nghị định này chủ yếu tập trung quanh các quy định về việc quản lý và thành lập sàn giao dịch. Trong đó có một số quy định quan trọng như: Chỉ doanh nghiệp Việt Nam với vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng mới được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Vốn điều lệ phải có ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp này không được vượt quá 49% vốn điều lệ.

Hiện tại, một số tổ chức tài chính tại Việt Nam đã rục rịch chuẩn bị đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa, tuy nhiên chưa đơn vị nào chính thức được cấp phép.

Chính phủ đề xuất luật hóa tài sản số, trí tuệ nhân tạo

Xem thêm bình luận