Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 5.1.2026: Vì sao BTC tăng mạnh sau khi tổng thống Venezuela bị bắt?

Khương Nha
Khương Nha
05/01/2026 11:09 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay bật tăng lên trên 93.000 USD khi thị trường phản ứng với vụ tấn công chớp nhoáng của Mỹ vào Venezuela và tin đồn về kho dự trữ Bitcoin khổng lồ của quốc gia này được tiết lộ.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay tiếp tục tăng 1,68% so với hôm qua. Tính đến 9 giờ 45 ngày 5.1 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 92.701 USD. Trước đó ít giờ, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã bất ngờ tăng vọt lên 93.120 USD. Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận từ đầu năm đến nay.

Trái với những dự đoán về một cú sập giá sau cuộc xung đột Mỹ - Venezuela, BTC liên tục tăng sau động thái quân sự bất ngờ này. Nhà phân tích thị trường Exitpump viết trên X rằng: "Sổ lệnh gần như 'trống rỗng' ở mức giá trên 95.000 USD. Điều này đồng nghĩa Bitcoin có thể nhanh chóng kiểm tra lại vùng giá 100.000 USD".

Giá Bitcoin hôm nay 5.1.2026: Vì sao BTC tăng mạnh sau biến động chính trị ở Venezuela? - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin hôm nay 5.1.2026

ẢNH: KHƯƠNG NHA

The Kobeissi Letter cũng đưa ra dự báo về vùng giá 100.000 USD với lập luận: "Sự kiện ở Venezuela sẽ tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế vĩ mô đang đảo chiều, giá cổ phiếu, hàng hóa, trái phiếu và tiền điện tử cũng sẽ biến động theo".

Tài khoản X của The Kobeissi Letter cho rằng trữ lượng vàng của Venezuela thuộc nhóm lớn nhất khu vực Mỹ Latin. Điều này làm gia tăng áp lực lên thị trường vàng, vốn đã suy yếu vào cuối năm trong khi tiền điện tử phục hồi.

Cùng lúc, chỉ số "Tham lam và Sợ hãi" (Crypto Fear and Greed Index) cho thấy, tâm lý nhà đầu tư đã chuyển từ "Sợ hãi" sang "Trung lập". Điều này báo hiệu người chơi không còn quá lo lắng nhưng cũng chưa lạc quan về thị trường.

Tin đồn về kho dự trữ Bitcoin khổng lồ của Venezuela

Ngay khi tin tức Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt, cộng đồng tiền mã hóa đã lan truyền tin đồn về kho dự trữ Bitcoin khổng lồ của quốc gia này. Theo Whale Hunting, với lượng Bitcoin dự trữ lên đến 600.000 BTC, Venezuela có thể sánh ngang với các tổ chức lớn như BlackRock và MicroStrategy về số lượng nắm giữ.

Thông tin này có thể thay đổi toàn bộ tâm lý thị trường Bitcoin trong năm 2026. Nếu lượng Bitcoin khổng lồ này bị đóng băng hoặc tịch thu, ngay lập tức thị trường sẽ chứng kiến cú sốc nguồn cung chưa từng có. Lượng thanh khoản sẽ giảm mạnh, đẩy giá Bitcoin lên cao. 

Theo các nguồn tin, kho dự trữ Bitcoin này đã được khởi động từ năm 2018, thông qua loạt giao dịch vàng, dầu mỏ và tịch thu từ các hoạt động khai thác bất hợp pháp.

Giá Bitcoin hôm nay 5.1.2026: Vì sao BTC tăng mạnh sau biến động chính trị ở Venezuela? - Ảnh 2.

Nền tảng dự báo về ứng viên có thể dẫn dắt Venezuela trong giai đoạn tiếp theo

NGUỒN: KALSHI

Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2024, bà Maria Corina Machado, được trao giải Nobel hòa bình năm 2025, đã nhắc đến việc biến Bitcoin thành tài sản dự trữ quốc gia và đưa tiền mã hóa thành một giải pháp thanh toán ở Venezuela.

"Người Venezuela đã tìm thấy Bitcoin như một tấm phao cứu sinh trong thời kỳ siêu lạm phát. Họ dùng nó để bảo vệ tài sản. Chúng tôi biết ơn Bitcoin vì đã trở thành một công cụ quan trọng và mong muốn tiền mã hóa này sẽ được phổ biến ở Venezuela", bà María Corina Machado nói.

Sau khi Tổng thống Maduro bị bắt, sự chú ý đang dồn về quá trình chuyển giao quyền lực mới của đất nước. Bà Maria Corina Machado, chính trị gia ủng hộ Bitcoin là một trong ba ứng viên sáng giá sẽ dẫn dắt Venezuela trong giai đoạn mới. 

Dữ liệu từ thị trường dự đoán Kalshi cho thấy bà Machado có 28% cơ hội lãnh đạo Venezuela, đứng sau ứng viên Edmundo Gonzalez Urrutia (32%). Ở vị trí thứ ba là Phó tổng thống Delcy Eloina Rodriguez (27%), được Tòa án Tối cao Venezuela bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời sau khi ông Maduro bị bắt.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ điều hành Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Maduro

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
