Thị trường tiền mã hóa sẽ ra sao trong năm 2026?

Năm 2025 đã không diễn ra như nhiều nhà đầu tư tiền mã hóa mong đợi. Kết quả là 2026 mở đầu trong bối cảnh nhiều bất trắc. Tâm lý nhà đầu tư thể hiện sự thận trọng nhưng ngành công nghiệp tiền số đang trong vị thế chưa từng có. Các tổ chức, quỹ đầu tư và cơ quan quản lý đang chung một mục tiêu: Đưa tiền mã hóa ứng dụng rộng rãi hơn trong đời sống.

Dưới đây là ba xu hướng chính của thị trường tiền mã hóa trong năm 2026.

Bitcoin phá vỡ chu kỳ bốn năm

Các nhà phân tích Matt Hougan và Ryan Rasmussen của Bitwise cho rằng Bitcoin có thể sắp thoát khỏi chu kỳ bốn năm đã được thiết lập trong lịch sử. Theo đó, những thay đổi cấu trúc đang định hình lại thị trường. Các yếu tố thúc đẩy chu kỳ truyền thống như cú sốc nguồn cung sau sự kiện halving, biến động lãi suất và sự đầu cơ quá mức với đòn bẩy cao không còn ảnh hưởng nhiều đến thị trường như trước đây.

Đồng xu Bitcoin trước hình ảnh ATM tiền mã hóa ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dù đòn bẩy vẫn là "đặc sản" của thị trường tiền mã hóa nhưng tác động của nó đã giảm nhiều sau loạt thanh lý trị giá hàng tỉ USD diễn ra trong năm 2025. Việc xóa sổ các đòn bẩy mạnh đã hạn chế tình trạng đầu cơ quá mức trong thị trường.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin khiến tiền mã hóa hoạt động ổn định và sát nhịp với thị trường truyền thống. Sự xuất hiện của các định chế tài chính lớn như Morgan Stanley, Wells Fargo và Merrill Lynch đã mở rộng khả năng tiếp cận tiền mã hóa cho người dùng phổ thông.

Theo nhà phân tích Julien Bittel, Bitcoin đã gắn bó chặt chẽ với chu kỳ kinh doanh và thanh khoản hơn là chỉ phụ thuộc vào lịch trình giảm một nửa. "Dựa trên nghiên cứu của chúng tôi về chu kỳ kinh doanh, bối cảnh tài chính và thanh khoản tổng thể, xác suất cho thấy chu kỳ này sẽ kéo dài đến hết năm 2026. Điều này đồng nghĩa chu kỳ bốn năm được xem như đã chấm dứt", Bittel nhận định.

Stablecoin bùng nổ

Ngoài Bitcoin, ít ứng dụng blockchain nào thể hiện được tính hữu dụng thực tiễn rõ ràng hơn stablecoin (tiền mã hóa ổn định giá thường được neo theo tiền tệ pháp định như USD). Thống kê cho thấy trong 18 tháng qua, thị trường stablecoin đã mở rộng nhanh chóng, vượt qua mốc 300 tỉ USD lưu hành.

Một trong những bước ngoặt lớn của stablecoin là việc Mỹ thông qua Đạo luật GENIUS hồi giữa năm 2025. Luật này thiết lập các quy tắc rõ ràng trong việc phát hành, dự trữ và giám sát. Khung pháp lý này đưa các nhà phát hành stablecoin vào diện được quản lý trong khi vẫn duy trì vai trò của họ trong hành trình đổi mới ngành tài chính.

Song song với đó, Mỹ cũng mở nhiều cơ chế cho phép ngân hàng truyền thống tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực mới mẻ này. Từ công cụ giúp giao dịch tiền mã hóa trở nên đơn giản hơn, stablecoin đang thành động lực quan trọng của thanh toán xuyên biên giới, đóng vai trò nền tảng cho các công cụ kho bạc sinh lời do chính phủ đảm bảo.

Không chỉ ở Mỹ, stablecoin đang được nhiều quốc gia, khu vực đẩy mạnh. Châu Âu cũng phát triển stablecoin riêng, neo theo đồng euro. Trung Quốc cũng thúc đẩy nhân dân tệ kỹ thuật số. Các thể chế truyền thống cũng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này, PayPal đã ra mắt stablecoin được hỗ trợ bằng USD nhằm kiến tạo cơ sở hạ tầng thanh toán trong tương lai.

Trong năm 2026, hệ sinh thái stablecoin được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, từ nhà phát hành, đơn vị giám hộ, nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ, mạng lưới blockchain và các kênh thanh toán chịu trách nhiệm.

Xu hướng mã hóa tài sản thực - RWA

RWA (Real World Asset - tài sản thật được mã hóa và đưa lên blockchain) đã bước ra khỏi lý thuyết, chuyển thành xu hướng của Phố Wall khi CEO Larry Fink của BlackRock đưa ra nhiều dự báo tích cực.

Dữ liệu ngành cho thấy thị trường RWA được mã hóa (tokenized RWA) đã đạt hơn 30 tỉ USD trong năm 2025. Việc mã hóa tài sản thực đã phát triển nhanh chóng khi được các tổ chức lớn dẫn dắt. Từ gã khổng lồ BlackRock đến Franklin Templeton và Goldman Sachs, tất cả đã giới thiệu sản phẩm RWA hoặc tham gia vào các quỹ, trái phiếu và nền tảng thanh toán được mã hóa.

Việc Kraken triển khai chứng khoán hóa dưới dạng token cho một số thị trường quốc tế là minh chứng rõ ràng nhất cho tiềm năng của ngành công nghiệp RWA.

Nga dùng Bitcoin thanh toán quốc tế để đối phó cấm vận của phương Tây

Đối với các nhà đầu tư, sức hấp dẫn của RWA nằm ở khả năng áp dụng mang tính cấu trúc hơn là đầu cơ ngắn hạn. Việc mã hóa tài sản hứa hẹn tốc độ thanh toán nhanh hơn, giảm rủi ro đối tác và khả năng tiếp cận toàn cầu. Khi các khung pháp lý hoàn thiện và các tổ chức tài chính truyền thống mở rộng dịch vụ trên chuỗi, RWA có thể nổi lên như một trong những xu hướng đầu tư tiền điện tử bền vững nhất trong năm 2026.