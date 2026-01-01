Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 1.1.2026: Giảm ngày đầu năm

Khương Nha
01/01/2026 09:02 GMT+7

Giá Bitcoin trong ngày đầu tiên của năm 2026 diễn biến không mấy khả quan, báo hiệu một năm ảm đạm nhưng các quy định về pháp lý sẽ rõ ràng hơn cho ngành công nghiệp tài sản số.

Dữ liệu từ sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới - Binance - cho thấy, giá Bitcoin hôm nay, ngày 1.1.2026 giảm 0,7% so với ngày cuối cùng của năm 2025. Tính đến 7 giờ 30 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 87.613 USD. 

Trong khi đó, Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới tăng giá nhẹ 0,3%, tiến sát mốc 3.000 USD. Các token khác như BNB, SOL cũng tăng khoảng 0,5%.

Theo các nhà phân tích, Bitcoin (BTC) có thể đối mặt năm 2026 đầy thách thức. Giá tiền số lớn nhất thế giới có xu hướng giảm so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, ngay cả khi giá cả giảm nhẹ, năm nay có thể đánh dấu bước ngoặt đối với tiện ích thực tiễn của Bitcoin. Cơ sở hạ tầng thanh toán tiếp tục hoàn thiện và việc sử dụng BTC làm phương tiện trao đổi trở nên đơn giản và dễ tiếp cận hơn. Các quốc gia cũng dần thiết lập hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho tài sản số, trong đó có Việt Nam.

Bitcoin không còn là tiền ảo

Từ ngày 1.1.2026, luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 của Việt Nam chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm nhấn quan trọng của luật là công nhận pháp lý về tài sản số. 

Cụ thể, tại Điều 46 Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025, tài sản số được định nghĩa là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử.

Giá Bitcoin hôm nay 1.1.2026: Bitcoin không còn là 'tiền ảo' ở Việt Nam - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo đó, pháp luật Việt Nam phân loại tài sản số thành ba loại gồm:

  • Tài sản ảo trên môi trường điện tử là một loại tài sản số có thể được dùng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư. Tài sản ảo không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự; tài chính; 
  • Tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự; tài chính; 
  • Tài sản số khác.

Theo các chuyên gia, luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 chỉ luật hóa khái niệm "tài sản số". Bitcoin và các tài sản số phổ biến khác không còn bị đánh đồng trong khái niệm "tiền ảo" nói chung. Khung pháp lý cũng mở ra kỳ vọng về quy định pháp lý chính thức và rõ ràng hơn cho tài sản số trong tương lai, có phân loại rõ ràng hơn và quản lý theo luật định.

Việt Nam sắp có sàn giao dịch tài sản mã hóa 

Ngoài việc luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 chính thức đi vào hoạt động, 2026 cũng đánh dấu bước ngoặt lớn của thị trường tài sản số của Việt Nam khi Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. 

Theo đó, các đơn vị trong nước có đủ điều kiện về nguồn lực, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về công nghệ, bảo mật có thể được cấp phép mở sàn giao dịch tài sản số. Trước mắt, các hoạt động của sàn sẽ bao gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ. 

Một lưu ý quan trọng của Nghị quyết là trong vòng 6 tháng, kể từ khi sàn giao dịch trong nước đầu tiên được cấp phép, người dùng phải chuyển tài sản mã hóa từ sàn quốc tế về sàn trong nước. Sau thời hạn trên, nếu vẫn giao dịch trên nền tảng không hợp pháp, nhà đầu tư có thể đối mặt với xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Song song với đó, việc hai Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng mới đi vào hoạt động cũng nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư, trong đó cộng đồng tài sản mã hóa. Cơ chế sandbox của các trung tâm tài chính có thể mở ra cơ hội thử nghiệm cho cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

