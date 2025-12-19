Yêu cầu 'sống còn' để vận hành thị trường tài sản số tại Việt Nam

Thị trường tài sản số là vấn đề "nóng" tại Việt Nam thời gian qua và mô hình còn khá non trẻ được nhiều nước trên thế giới triển khai, vận hành gần đây. Từ thực tiễn quốc tế, nhiều sàn giao dịch lớn từng bị tấn công hoặc gặp lỗi vận hành, gây thiệt hại nghiêm trọng và suy giảm niềm tin. Trong bối cảnh này, việc tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về bảo mật và vận hành sàn giao dịch tài sản số được xem là yếu tố then chốt đối với cả cơ quan quản lý lẫn cộng đồng doanh nghiệp.

Tại buổi hội thảo với chủ đề "Vận hành và giám sát thị trường tài sản số" diễn ra tại Hà Nội mới đây, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ nhiều nội dung chuyên sâu xoay quanh thiết kế kiến trúc kỹ thuật của các nền tảng giao dịch tài sản số quy mô lớn, mô hình vận hành, quản trị rủi ro và giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số, cũng như kinh nghiệm hợp tác công - tư trong bảo đảm an ninh mạng, phòng chống dòng tiền bất hợp pháp và đào tạo nâng cao năng lực bảo đảm an toàn cho các sàn giao dịch.

Ông Vũ Duy Hiền nhấn mạnh an ninh mạng phải đặt lên hàng đầu khi vận hành thị trường tài sản số Ảnh: Anh Quân

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Duy Hiền - Phó tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) nhận định thị trường này chỉ có thể phát triển bền vững khi được đặt trên nền tảng an ninh mạng vững chắc. Theo ông, cần chú trọng đến ba yêu cầu then chốt để vận hành thị trường an toàn và hiệu quả.

Thứ nhất, phải đặt an ninh mạng lên hàng đầu, bảo đảm an toàn - an ninh mạng cho toàn bộ chuỗi vận hành, bao gồm nền tảng giao dịch, lưu ký, quản lý khóa, quản trị rủi ro và bảo vệ dữ liệu người dùng. Tiếp đó, ông Vũ Duy Hiền nhấn mạnh cần thiết lập "cơ chế giám sát minh bạch và phản ứng nhanh, theo dõi dòng tiền, sức khỏe hệ thống, rủi ro thanh lý và các hành vi bất thường của thị trường". Điều này giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp kịp thời phát hiện và xử lý rủi ro.

Cuối cùng là thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế nhằm học hỏi kinh nghiệm quản lý, chia sẻ mô hình vận hành hiệu quả để áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ông Vũ Duy Hiền nhận định tài sản số không chỉ dừng lại ở các dạng tài sản tài chính mới, mà đang trở thành một cấu phần quan trọng của hạ tầng kinh tế số toàn cầu. Việc thí điểm là bước đi tất yếu để Việt Nam không đứng ngoài dòng chảy phát triển, đồng thời cho phép Nhà nước kiểm soát rủi ro trong phạm vi an toàn.

Để hiện thực hóa các yêu cầu trên, đại diện Ban công nghệ của NCA cho biết sẽ sớm triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng cho cán bộ quản lý và chuyên viên. Ông khẳng định: "Đây không chỉ là một khóa học mà còn là cơ hội chiến lược nhằm giúp các tổ chức tại Việt Nam nâng cao năng lực phòng thủ trước những thách thức an ninh mạng ngày càng phức tạp trong lĩnh vực tài sản số".