Giá Bitcoin hôm nay 31.12.2025: Không thể vượt 90.000 USD, kết thúc năm biến động lớn

Dữ liệu từ Binance cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã tăng 1,38% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 25 ngày 31.12.2025 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 88.352 USD.

Trước đó, vào đầu ngày, tiền số giá trị nhất thế giới tiến sát vùng giá 90.000 USD nhưng không vượt qua được ngưỡng kháng cự, quay đầu giảm giá về 88.000 USD.

Biểu đồ giá Bitcoin trong năm 2025 ẢNH: Chụp màn hình

Như vậy, trong một năm qua, nhà đầu tư Bitcoin đã trải qua nhiều biến động lớn. Vào tháng 3 và tháng 4, thị trường đã hai lần chạm đáy 78.000 USD và 76.000 USD, sau đó lần lượt thiết lập các mức giá cao nhất lịch sử là 123.939 USD vào đầu tháng 8 và 126.198 USD vào ngày 7.10. Từ đó, Bitcoin bắt đầu giảm sâu, không thể phục hồi lại vùng giá 100.000 USD trong những tháng cuối năm.

Tính từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi Bitcoin giảm giá khoảng 6,25%.

Nhà đầu tư bi quan về giá Bitcoin trong tương lai

Dữ liệu từ nền tảng phân tích Alternative cho thấy chỉ số Tham lam và Sợ hãi của nhà đầu tư tiền mã hóa (Crypto Fear & Greed Index) vẫn đang trong ngưỡng sợ hãi - 21 điểm. Tâm lý nhà đầu tư đã xấu đi kể từ khi Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 ở mức 4,6%, cao nhất trong bốn năm.

Trong điều kiện bình thường, dữ liệu này sẽ khiến các nhà giao dịch kỳ vọng vào xu hướng kích thích mạnh mẽ hơn từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Nhưng lần này, rủi ro lạm phát đã trở thành đà cản trở lớn.

Sự lo ngại trong giới đầu tư Bitcoin và tiền mã hóa càng lớn khi chỉ số S&P 500 đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới vào tháng 12. Nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, thị trường chứng khoán có xu hướng tăng cao hơn do tác động trực tiếp đến bảng cân đối kế toán của các công ty. Chi phí vốn thấp hơn hỗ trợ định giá cao hơn, trong khi điều kiện tín dụng tiêu dùng cũng được cải thiện. Do đó, sức hấp dẫn của Bitcoin như một công cụ phòng ngừa rủi ro độc lập trở nên kém thuyết phục.

Cùng với đó, hoạt động khai thác Bitcoin cũng trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao. Các nhà đầu tư lo ngại thợ đào đang hoạt động với lợi nhuận cực thấp, thậm chí là âm. Dòng tiền hoạt động eo hẹp hơn đã buộc các công ty khai thác phải dựa nhiều vào nợ và vốn chủ sở hữu để duy trì thanh khoản. Trong khi đó, tốc độ băm (hash rate) trên toàn mạng đã giảm nhẹ sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng 10.

Tốc độ băm ước tính của Bitcoin tính theo đơn vị petahashes/giây NGUỒN: COINMETRICS.OI

Tuy nhiên, các nhà phân tích của VanEck cho rằng việc thợ đào Bitcoin suy yếu là "tín hiệu ngược chiều tích cực trong lịch sử". Một báo cáo của Matt Sigel, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tiền điện tử của VanEck, lưu ý rằng trong lịch sử, 65% lợi nhuận kỳ vọng của Bitcoin đều tăng sau 30 ngày suy giảm của tốc độ băm toàn mạng. Báo cáo chỉ ra sự sụt giảm tỷ lệ băm gần đây là do việc ngừng hoạt động 1,3 gigawatt công suất khai thác ở Trung Quốc. Nguyên nhân chính đến từ các quy định pháp lý nhiều hơn là hiệu suất khai thác của các thợ đào.



Một yếu tố khác khiến các nhà đầu tư ngần ngại, không đổ tiền vào Bitcoin là việc các tổ chức tài chính, công ty sở hữu tài sản kỹ thuật số đang thu hẹp hệ số định giá. Có rất ít động lực để phát hành cổ phiếu dưới giá trị thị trường của lượng Bitcoin mà họ nắm giữ. Ví dụ, theo BitcoinTreasuries, Strategy được giao dịch với mức chiết khấu 16%, trong khi Twenty One Capital được định giá thấp hơn 18% so với lượng Bitcoin họ dự trữ.

Cuối cùng, quỹ đạo giá Bitcoin phụ thuộc vào sự thay đổi trong nhận thức rủi ro. Nhiều người vẫn tin rằng Bitcoin sẽ là "vàng kỹ thuật số". Tuy nhiên, quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu có nhiều rủi ro.