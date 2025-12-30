Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 30.12.2025: Vụt tăng rồi quay đầu giảm sốc

Khương Nha
Khương Nha
30/12/2025 15:01 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục biến động mạnh khi tăng vọt lên 90.000 USD rồi quay đầu, giảm sâu về 86.000 USD.

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin biến động mạnh khi tăng vọt từ 87.456 USD lên 90.173 USD. Tuy nhiên đà tăng giá không giữ được lâu, đến tối 29.12, giá Bitcoin giảm còn 86.858 USD. Tính đến 14 giờ ngày 30.12, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 87.346 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 30.12.2025: BTC vụt tăng rồi quay đầu giảm sốc - Ảnh 1.

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục biến động mạnh

Ảnh: Chụp màn hình

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã giảm 2,41%. Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới giảm 2,25%. Các token khác như XRP, Solana, BNB lần lượt giảm 1,83%, 2,86% và 0,91%. Thị trường tiền mã hóa những ngày cuối năm 2025 vẫn chìm trong sắc đỏ, vốn hóa toàn thị trường giảm 2,35%, xuống còn 2.960 tỉ USD.

Đà sụt giảm của Bitcoin diễn ra cùng lúc với diễn biến của thị trường chứng khoán Nasdaq. Hợp đồng tương lai gắn liền với chỉ số Nasdaq 100 của Phố Wall, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, đã giảm 0,5% trong ngày.

Theo các nhà phân tích, đợt điều chỉnh giá Bitcoin cũng khiến các giao dịch đòn bẩy giảm từ 540.000 BTC xuống 533.000 BTC trong ngày. 

Bitcoin đang bước vào 'mùa đông tiền mã hóa'

Theo phân tích của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald, thị trường có thể đang bước vào giai đoạn suy thoái kéo dài. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đệm cần thiết để thị trường hướng tới giai đoạn ổn định hơn, được dẫn dắt bởi các tổ chức. 

Nhà phân tích Brett Knoblauch cũng cho rằng thị trường đang trong "mùa đông tiền điện tử". Điều này trùng khớp với chu kỳ bốn năm một lần của Bitcoin. Knoblauch dự báo Bitcoin có thể giảm sâu về vùng giá 75.000 USD. 

Điểm khác biệt của "mùa đông" lần này là không có những cuộc tháo chạy hàng loạt hoặc sụp đổ về cấu trúc. Thị trường đang được dẫn dắt bởi các tổ chức lớn thay vì nhà đầu tư cá nhân.

Sự thay đổi cũng đang diễn ra trong cách thức giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đang giành được thị phần từ các sàn giao dịch tập trung. Mặc dù khối lượng giao dịch có thể giảm vào năm 2026 cùng với giá Bitcoin, các DEX sẽ tiếp tục phát triển khi cơ sở hạ tầng và trải nghiệm người dùng được cải thiện.

