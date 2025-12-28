Giá Bitcoin hôm nay 28.12.2025: Trộm cắp, sập giá BTC kết thúc tuần giao dịch trì trệ

Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng khoảng 0,5% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 40 ngày 28.12 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin có giá 87.730 USD. Tiền mã hóa lớn nhất thế giới kết thúc tuần giao dịch với hiệu suất giảm 0,67%.

So với tuần trước, Bitcoin có lúc phục hồi nhẹ nhưng về tổng thể, thị trường vẫn đang trong giai đoạn trì trệ, nhiều lần cố gắng vượt mốc 90.000 USD nhưng không thành công.

Diễn biến giá Bitcoin một tuần qua ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những điểm nhấn của thị trường tiền mã hóa tuần qua

Bitcoin khởi đầu tuần qua bằng một đợt tăng giá mạnh, tiến sát 90.000 USD khiến nhiều người lạc quan về đà phục hồi của thị trường. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiền mã hóa lớn nhất thế giới lao dốc về vùng giá 86.000 USD. Nhu cầu với các quỹ ETF Bitcoin duy trì ở mức thấp. Diễn biến giá của thị trường tiền mã hóa đi ngược xu hướng tăng của kim loại quý và cổ phiếu.

Theo các nhà phân tích, thị trường đang trong giai đoạn "dễ bị tổn thương" khi các quỹ đầu tư buộc phải cắt lỗ để giảm thuế trong bối cảnh thanh khoản thấp.

Các nhà đầu tư tiền mã hóa cũng trải qua một mùa Giáng sinh buồn khi một nhà giao dịch bị lừa mất 50 triệu USD sau khi sao chép phải địa chỉ ví giả từ chính lịch sử giao dịch của họ. Đây được ghi nhận là một trong những vụ lừa địa chỉ ví lớn nhất lịch sử. Ngay sau đó, nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao đã đề xuất các biện pháp bảo mật bổ sung để hạn chế rủi ro "đánh cắp địa chỉ ví" và phát cảnh báo với những tài khoản bị nghi ngờ, nằm trong danh sách đen.

Tuần qua, thị trường cũng chứng kiến cú sập sốc khi giá Bitcoin rơi thẳng từ vùng giá 87.611 USD về 24.111 USD. Cú giảm giá sốc chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó bật tăng trở lại mức 87.000 USD. Trong thị trường tiền mã hóa những "râu nến" đột ngột này không quá lạ. Chúng xuất hiện do thanh khoản thấp hoặc lỗi hiển thị chứ không phải do sự sụp đổ trên diện rộng. Tuy nhiên, sự kiện gây chú ý vì USD1 là stablecoin (tiền mã hóa ổn định giá được neo theo USD với tỷ lệ 1:1) do World Liberty Financial phát hành. Công ty này được gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn.

Một sự kiện nhận được sự quan tâm trong tuần qua là nhiều người dùng ví Trust Wallet cho biết tài khoản của họ bất ngờ bị rút sạch tài sản. Sự việc được cho có liên quan đến lỗ hổng trên tiện ích mở rộng của ví trên trình duyệt Google Chrome, phiên bản 2.68. Khi cập nhật phiên bản mới của Trust Wallet trên trình duyệt, người dùng phải nhập cụm từ khóa khôi phục ví. Tin tặc đã cài cắm mã độc để đánh cắp thông tin này, từ đó đăng nhập và rút sạch ví tiền của người dùng. Ước tính thiệt hại của vụ tấn công là gần 7 triệu USD, nhà phát triển ví Trust Wallet tuyên bố sẽ bồi thường toàn bộ tiền cho người dùng.

Bitcoin kết thúc tuần giao dịch cuối cùng của năm 2025 trong trì trệ, không có tín hiệu tích cực nào cho thấy thị trường sẽ hồi phục. Một số nhà phân tích dự đoán trong tuần tới, thị trường sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 85.000 USD. Trong khi những người lạc quan cho rằng Bitcoin có thể khôi phục lại mức 90.000 USD.