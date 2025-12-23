Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 23.12.2025: BTC giảm khi vàng và cổ phiếu đều tăng

Khương Nha
Khương Nha
23/12/2025 08:47 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục xu hướng giảm nhẹ trong khi thị trường vàng và chứng khoán đều tăng giá, thiết lập kỷ lục mới.

Theo CoinDesk, bên mua Bitcoin một lần nữa đứng ngoài quan sát khi xu hướng giảm giá tiếp tục diễn ra và các tài sản rủi ro nói chung tăng trong phiên giao dịch tại Mỹ. 

Vàng đã tăng 2% lên mức cao kỷ lục mới là 4.475 USD mỗi ounce. Bạc cũng tăng 1,6% và trước đó đã đạt mức kỷ lục mới, tiến sát 70 USD mỗi ounce. Cùng với đó, chỉ số Nasdaq và S&P 500 đều tăng 0,6%.

Trong khi đó, giá Bitcoin giảm 1,17% so với hôm qua, tính đến 7 giờ 20 ngày 23.12 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin đang được giao dịch quanh mốc 88.491 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa lớn nhất thế giới tăng vọt lên 90.000 USD nhưng nhanh chóng lao dốc. Điều này khiến Bitcoin kém hấp dẫn hơn so với hầu hết tài sản truyền thống như vàng hay cổ phiếu. 

Giá Bitcoin hôm nay 23.12.2025: BTC giảm khi vàng và cổ phiếu đều tăng - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Các token khác như XRP, Solana, Tron cũng đồng loạt giảm giá. Ethereum, tiền số lớn thứ hai thế giới tăng nhẹ 0,11%, giữ được mốc 3.000 USD.

Giá Bitcoin sẽ không tăng cho đến khi vàng hạ nhiệt

Theo hai nhà phân tích Charlie Morris và Shehriyar Ali của ByteTree, Bitcoin và tiền mã hóa khó có thể phục hồi cho đến khi thị trường kim loại quý ngừng tăng giá. Theo lập luận của họ, trong vài năm qua, hiệu suất kinh doanh Bitcoin đã vượt trội hơn vàng. Nhưng những đợt tăng giá mạnh và liên tục của kim loại bạc hiện nay đã tương đương lợi nhuận của Bitcoin trong tám năm qua. Điều này đồng nghĩa tiền vẫn đang chảy vào kim loại quý, Bitcoin và tiền mã hóa không còn là kênh sinh lời được yêu thích.

Trong khi đó, các công ty khai thác Bitcoin vẫn tiếp tục chuyển hướng sang kinh doanh cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao. Mô hình này đang mang về lợi nhuận ổn định hơn Bitcoin.

Việc Alphabet (công ty mẹ của Google) mua lại công ty khởi nghiệp về cơ sở hạ tầng AI Intersect với giá 4,75 tỉ USD đã góp phần đẩy nhanh làn sóng rút lui khỏi Bitcoin của các xưởng đào khổng lồ. Alphabet cho biết: "Việc mua lại Intersect cho phép nhiều trung tâm dữ liệu và công suất phát điện được đưa vào hoạt động nhanh hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển và đổi mới trong lĩnh vực năng lượng".

