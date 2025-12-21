Giá Bitcoin hôm nay 21.12.2025: BTC mắc kẹt dưới 90.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin không biến động nhiều. Lúc 7 giờ 20 ngày 21.12 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 88.327 USD, tăng khoảng 0,33%.

Trong tuần qua, giá Bitcoin đã giảm 2,06%. Biểu đồ giá cho thấy bên mua đã hai lần cố gắng đẩy giá vượt ngưỡng kháng cự 90.000 USD nhưng không thành công.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa trong tuần qua giảm từ 3.070 tỉ USD xuống còn 2.990 tỉ USD.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa sáng 21.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những sự kiện lớn tác động đến giá Bitcoin trong tuần qua

Giá Bitcoin trong 7 ngày qua liên tục biến động khi thủng đáy 88.000 USD vào đầu tuần. Những bất ổn của kinh tế vĩ mô, tâm lý hoài nghi của cộng đồng và nguồn thanh khoản thấp khiến giá Bitcoin đi ngược xu hướng tăng của vàng.

Một ngày sau, tiền số giá trị nhất thế giới bất ngờ sập sâu, điều chỉnh về mức 85.000 USD khi nguồn thu của các công ty khai thác Bitcoin bị sụt giảm. Các xưởng đào lớn bắt đầu chuyển đổi kế hoạch kinh doanh sang cơ sở hạ tầng AI. Thị trường bị mất cân bằng cung cầu khi bên mua không thể hấp thụ hết nguồn Bitcoin được bán ra.

Biểu đồ giá Bitcoin trong vòng 7 ngày qua, tính đến ngày 21.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau đà bán tháo hồi đầu tuần, đến thứ tư, thị trường tiền mã hóa dần ổn định trở lại. Cổ phiếu liên quan đến các công ty trong ngành cũng khởi sắc. Trong một diễn biến hiếm hoi, tiền điện tử đang hoạt động tốt hơn thị trường chứng khoán Mỹ. Trong các bản tin gần đây, báo cáo việc làm của Mỹ bị trì hoãn, dữ liệu tháng 11 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng đáng lo ngại lên mức cao nhất trong 4 năm, đạt 4,6%.

Tuy nhiên, Bitcoin không duy trì được đà tăng giá. Sau khi tăng lên 90.000 USD vào giữa tuần, Bitcoin đã giảm nhanh về 86.000 USD, khởi động "mô hình Bart Simpson", sau đó duy trì ở vùng giá 87.000 - 88.000 USD cho đến cuối tuần.

Trong khi một số nhà phân tích cho rằng chu kỳ tăng giá của Bitcoin đã kết thúc, Phố Wall vẫn lạc quan cho rằng Bitcoin có thể sớm phục hồi và đạt ngưỡng 143.000 USD trong vòng 12 tháng tới.