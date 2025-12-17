Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 17.12.2025: BTC phục hồi nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại

Khương Nha
Khương Nha
17/12/2025 11:05 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ lên 87.000 USD nhưng khả năng phục hồi vẫn mong manh trong bối cảnh nhà đầu tư đang tìm cách rút khỏi thị trường.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay có dấu hiệu phục hồi, ít biến động hơn so với những ngày trước đó. Đến 9 giờ 30 ngày 17.12 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 87.929 USD, tăng 1,55% so với hôm qua.

Các token khác như BNB, XRP, Solana đều tăng giá nhẹ, trong khi Ethereum không giữ được mốc 3.000 USD, giảm còn 2.947 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 17.12.2025: BTC phục hồi nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin sáng 17.12

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau đà bán tháo hồi đầu tuần, thị trường tiền mã hóa dần ổn định trở lại. Cổ phiếu liên quan đến các công ty trong ngành cũng khởi sắc. Mã chứng khoán của Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới và công ty môi giới Robinhood đều tăng 3 - 4%, trong khi cổ phiếu của Circle, nhà phát hành stablecoin USDC, tăng 9%.

Trong một diễn biến hiếm hoi, tiền điện tử đang hoạt động tốt hơn thị trường chứng khoán Mỹ. Trong các bản tin gần đây, báo cáo việc làm của Mỹ bị trì hoãn, dữ liệu tháng 11 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng đáng lo ngại lên mức cao nhất trong bốn năm, đạt 4,6%.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng người dùng không nên quá lạc quan vào đà phục hồi của Bitcoin. Samer Hasn, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới XS.com, cho biết sự phục hồi của Bitcoin từ mức thấp nhất tháng 11 (80.000 USD) đến đầu tháng 12 đã là "một đợt điều chỉnh". Đợt giảm giá tiếp theo có khả năng đưa Bitcoin về đáy 80.000 USD.

Ông cho rằng thị trường đang trong giai đoạn "mong manh". Trên thị trường phái sinh đã có 750 triệu USD vị thế mua bị thanh lý, trong hai ngày qua. 

"Các nhà giao dịch hoặc đang tạm dừng giao dịch trước khi dữ liệu được công bố, hoặc bị buộc phải rời khỏi thị trường, điều này càng củng cố đà giảm giá", Hasn nói. Ông cho rằng, nếu không có chất xúc tác đến từ các chính sách vĩ mô tích cực, Bitcoin có thể tiếp tục giảm sâu. 80.000 USD không còn là chủ đề để thảo luận mà đã thực sự trở thành rủi ro tiềm tàng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, David Hernandez, chuyên gia đầu tư tiền điện tử tại 21shares, cho rằng thị trường đang đối mặt cuộc chiến ngắn hạn giữa việc trì hoãn chính sách nới lỏng tiền tệ với sức hấp dẫn dài hạn của Bitcoin như một phương trú ẩn. Áp lực bán tháo có thể xuất hiện ngay lập tức khi các nhà đầu tư đánh giá lại bối cảnh rủi ro. Giá Bitcoin có thể biến động mạnh trong tương lai gần.

