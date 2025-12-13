Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 13.12.2025: Người chơi bán tháo, chặn đứng mọi nỗ lực tăng giá

Khương Nha
Khương Nha
13/12/2025 10:15 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay giảm mạnh, xóa sổ những nỗ lực hồi phục trước đó khi người chơi liên tục bán tháo.

Thị trường tiền mã hóa trong 24 giờ qua liên tục biến động mạnh, Bitcoin cũng không giữ được đà tăng giá và bất ngờ giảm mạnh, thủng mốc 90.000 USD. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin đã giảm mạnh 3,6% từ 92.845 USD xuống còn 89.502 USD. Đến 7 giờ 40 ngày 13.12 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mức 90.335 USD. 

Như vậy, sau một tuần cố gắng phục hồi, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã không vượt được các ngưỡng kháng cự. Những nỗ lực tăng giá đều bị xóa bỏ khi thị trường không giữ được các mốc giá quan trọng 92.000 USD và 94.000 USD.

Đà giảm của Bitcoin cũng khiến vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa mất 68 tỉ USD, tương đương mức giảm 2,17%, từ 3.140 tỉ USD xuống còn 3.070 tỉ USD. 

Giá Bitcoin hôm nay 13.12.2025: Người chơi bán tháo, chặn đứng mọi nỗ lực tăng giá - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin sáng 13.12

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dữ liệu từ blockchain cho thấy bất kỳ đợt phục hồi nhẹ nào của Bitcoin trong tuần qua đều bị đáp trả bằng lực bán của các nhà đầu tư. Công ty phân tích tiền điện tử Glassnode cho biết nhiều chỉ số cho thấy dòng vốn chảy vào thị trường đang bị lấn át bởi lực bán liên tục. Giá Bitcoin bị mắc kẹt khi nhà đầu tư tháo chạy. Các khoản lỗ tích lũy ước tính đã tăng vọt lên 4,4%, mức cao nhất trong gần hai năm qua. Điều này báo hiệu tâm lý của nhà đầu tư đang chuyển từ "hưng phấn" sang "căng thẳng và bất ổn".

Chuyên gia phân tích thị trường Alex Kuptsikevich của FxPro cho rằng tiền điện tử "đã bước vào thị trường suy thoái". Bất kỳ nhịp phục hồi nào cũng có khả năng thu hút thêm người bán.

Nếu đặt diễn biến giá Bitcoin trong bối cảnh kinh tế chung, có thể thấy đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã mất đi mối tương quan giá với các tài sản rủi ro khác. Trong khi phần lớn đều phục hồi, giá Bitcoin lại giảm. Thị trường đang bị siết chặt bởi thanh khoản yếu, khẩu vị rủi ro giảm dần khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo giảm 25 điểm cơ bản

Các phân tích của Glassnode cho thấy Bitcoin đang bước vào chu kỳ giảm giá. Thị trường có thể biến động mạnh vào cuối năm. Các nhà tạo lập thị trường hoặc tổ chức lớn bắt đầu bán tháo. 

Dòng chảy giao dịch đang có tác động lớn đến thị trường tiền mã hóa trong những tháng gần đây. Bloomberg dẫn lời nhà giao dịch Mitch Galer tại GSR cho rằng trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa, hạn chế khả năng tiếp cận thông tin từ Fed, các chính sách không chắc chắn và bất ổn chính trị ở nhiều nơi trên thế giới, Bitcoin có thể bước vào giai đoạn giảm giá. Ông cho rằng khả năng phục hồi vào cuối năm nay sẽ "rất tiêu cực". 

Trong khi đó, Timothy Misir, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty phân tích tài sản kỹ thuật số BRN, cho biết sự ổn định của thị trường đang dựa trên một "nền tảng mong manh". Tỷ lệ thanh khoản thấp và dòng vốn ETF phân tán cho thấy ngành công nghiệp tiền mã hóa vẫn đang dò dẫm tìm kiếm cơ hội. 

Tin liên quan

Hàng triệu smartphone Xiaomi sắp tích hợp ví tiền mã hóa

Hàng triệu smartphone Xiaomi sắp tích hợp ví tiền mã hóa

Những smartphone Xiaomi đầu tiên tích hợp ví tiền mã hóa sẽ được triển khai tại thị trường Đông Nam Á, hỗ trợ thanh toán trực tiếp giữa người dùng với nhau.

Giá Bitcoin hôm nay 12.12.2025: BTC tăng, Việt Nam có động thái mới về tiền mã hóa

Giá Bitcoin hôm nay 10.12.2025: BTC vụt tăng nhưng vì sao nhà đầu tư tháo chạy?

Khám phá thêm chủ đề

giá Bitcoin Giá Bitcoin hôm nay dự báo giá Bitcoin Bitcoin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận