Giá Bitcoin hôm nay 13.12.2025: Người chơi bán tháo, chặn đứng mọi nỗ lực tăng giá

Thị trường tiền mã hóa trong 24 giờ qua liên tục biến động mạnh, Bitcoin cũng không giữ được đà tăng giá và bất ngờ giảm mạnh, thủng mốc 90.000 USD. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin đã giảm mạnh 3,6% từ 92.845 USD xuống còn 89.502 USD. Đến 7 giờ 40 ngày 13.12 (theo giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mức 90.335 USD.

Như vậy, sau một tuần cố gắng phục hồi, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã không vượt được các ngưỡng kháng cự. Những nỗ lực tăng giá đều bị xóa bỏ khi thị trường không giữ được các mốc giá quan trọng 92.000 USD và 94.000 USD.

Đà giảm của Bitcoin cũng khiến vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa mất 68 tỉ USD, tương đương mức giảm 2,17%, từ 3.140 tỉ USD xuống còn 3.070 tỉ USD.

Diễn biến giá Bitcoin sáng 13.12 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dữ liệu từ blockchain cho thấy bất kỳ đợt phục hồi nhẹ nào của Bitcoin trong tuần qua đều bị đáp trả bằng lực bán của các nhà đầu tư. Công ty phân tích tiền điện tử Glassnode cho biết nhiều chỉ số cho thấy dòng vốn chảy vào thị trường đang bị lấn át bởi lực bán liên tục. Giá Bitcoin bị mắc kẹt khi nhà đầu tư tháo chạy. Các khoản lỗ tích lũy ước tính đã tăng vọt lên 4,4%, mức cao nhất trong gần hai năm qua. Điều này báo hiệu tâm lý của nhà đầu tư đang chuyển từ "hưng phấn" sang "căng thẳng và bất ổn".

Chuyên gia phân tích thị trường Alex Kuptsikevich của FxPro cho rằng tiền điện tử "đã bước vào thị trường suy thoái". Bất kỳ nhịp phục hồi nào cũng có khả năng thu hút thêm người bán.



Nếu đặt diễn biến giá Bitcoin trong bối cảnh kinh tế chung, có thể thấy đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã mất đi mối tương quan giá với các tài sản rủi ro khác. Trong khi phần lớn đều phục hồi, giá Bitcoin lại giảm. Thị trường đang bị siết chặt bởi thanh khoản yếu, khẩu vị rủi ro giảm dần khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo giảm 25 điểm cơ bản.

Các phân tích của Glassnode cho thấy Bitcoin đang bước vào chu kỳ giảm giá. Thị trường có thể biến động mạnh vào cuối năm. Các nhà tạo lập thị trường hoặc tổ chức lớn bắt đầu bán tháo.

Dòng chảy giao dịch đang có tác động lớn đến thị trường tiền mã hóa trong những tháng gần đây. Bloomberg dẫn lời nhà giao dịch Mitch Galer tại GSR cho rằng trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa, hạn chế khả năng tiếp cận thông tin từ Fed, các chính sách không chắc chắn và bất ổn chính trị ở nhiều nơi trên thế giới, Bitcoin có thể bước vào giai đoạn giảm giá. Ông cho rằng khả năng phục hồi vào cuối năm nay sẽ "rất tiêu cực".

Trong khi đó, Timothy Misir, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty phân tích tài sản kỹ thuật số BRN, cho biết sự ổn định của thị trường đang dựa trên một "nền tảng mong manh". Tỷ lệ thanh khoản thấp và dòng vốn ETF phân tán cho thấy ngành công nghiệp tiền mã hóa vẫn đang dò dẫm tìm kiếm cơ hội.