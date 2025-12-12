Giá Bitcoin hôm nay 12.12.2025: BTC tăng, Việt Nam có động thái mới về tiền mã hóa

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy giá Bitcoin hôm nay, ngày 12.12, tăng khoảng 1% so với hôm qua. Từ vùng giá 89.000 USD, lúc 7 giờ 40, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 92.647 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa lớn nhất thế giới chạm mức 93.500 USD mỗi BTC.

Trong vòng 24 giờ qua, thị trường tiền mã hóa ít biến động. Vốn hóa toàn thị trường vẫn dao động quanh 3.140 tỉ USD. Tin tức về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm gần như không tác động lớn đến thị trường.

Một số nhà phân tích cho rằng Bitcoin đang chuẩn bị bước vào giai đoạn điều chỉnh. Thị trường có thể chạm đáy vào năm 2026 khi khối lượng giao dịch giảm.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa sáng 12.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việt Nam thành lập Ban quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Sau khi luật về thu thuế 0,1% trên mỗi giao dịch tài sản mã hóa được Quốc hội thông qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo Ủy ban Chứng khoán, tài sản mã hóa đang phát triển nhanh và từng bước trở thành một cấu phần của nền kinh tế số. Đây là xu hướng chung trên toàn cầu và đặt ra yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, bảo vệ nhà đầu tư và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Do đó, việc thành lập Ban quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa là bước đi kịp thời, phù hợp với xu thế và yêu cầu.

Trước mắt, Ban quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách liên quan; tích cực học hỏi kinh nghiệm quốc tế; nâng cao năng lực giám sát, phân tích thị trường và thực hiện công tác tham mưu một cách trách nhiệm, minh bạch trong lựa chọn doanh nghiệp tham gia giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết thành phố dự kiến sẽ vận hành Sàn giao dịch công nghệ từ ngày 22.12 và kiến nghị Thành ủy tích hợp thêm chức năng Sàn giao dịch tài sản số vào hệ thống.