Giá Bitcoin hôm nay 11.12.2025: BTC giảm, Việt Nam áp thuế 0,1% trên mỗi giao dịch

Giá Bitcoin hôm nay 11.12 giảm khoảng 1% trong vòng 24 giờ. Tính đến 6 giờ 50 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 92.000 USD. Trước đó vài tiếng, có lúc BTC tăng vọt lên trên 94.000 USD nhưng không giữ được lâu.

Trong vòng 24 giờ qua, thị trường tiền mã hóa đồng loạt giảm nhẹ. Ethereum, BNB giảm khoảng 0,5% trong khi XRP giảm 2,98%, Solana giảm 1,07%. Vốn hóa toàn thị trường giảm 0,9% xuống còn 3.140 tỉ USD.

Vì sao giá Bitcoin giảm?

Đà giảm của Bitcoin và thị trường tiền số diễn ra trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm 25 điểm, xuống mức mục tiêu từ 3,5% đến 3,75%. Các nhà phân tích cho rằng chính những phát biểu mâu thuẫn của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã kìm hãm đà tăng giá của Bitcoin.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

"Trong ngắn hạn, rủi ro lạm phát có thể tăng và rủi ro việc làm có thể giảm. Đây là tình huống khó. Không có con đường nào an toàn cho chính sách", ông Powell phát biểu tại cuộc họp Ủy ban Mở Liên bang (FOMC) hôm 10.12.

Theo nhà sáng lập Coinbureau Nic Puckrin, Fed dự kiến chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Powell, "sự chú ý sẽ chuyển sang vấn đề thanh khoản và chính sách cân đối kế toán của Fed vào đầu năm sau. Tuy nhiên, việc nới lỏng lãi suất sẽ không diễn ra cho đến khi mọi thứ tệ đi. Điều này đồng nghĩa với nhiều biến động và khó khăn tiềm tàng hơn".

Lãi suất thấp có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào các tài sản mang tính rủi ro cao như Bitcoin. Nhưng dữ liệu từ CME Group cho thấy, chỉ có 24,4% nhà giao dịch kỳ vọng sẽ có đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 1.2026. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư tiếp tục nghe ngóng, lực hấp thụ trên thị trường kém khiến Bitcoin khó bứt phá.

Việt Nam thu thuế 0,1% trên mỗi giao dịch tài sản số

Tại Việt Nam, từ ngày 1.7.2026, luật Thuế thu nhập cá nhân - vừa được Quốc hội thông qua hôm 10.12 - sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, quy định sẽ áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên mỗi giao dịch chuyển nhượng tài sản số, tương đương thuế giao dịch chuyển nhượng vàng miếng.

Việc thu thuế trên mỗi giao dịch tài sản số đang gây nhiều chú ý trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, theo Nghị quyết 05, ban hành ngày 9.9.2025.

Trước đó vào tháng 6.2025, tài sản số lần đầu tiên được luật hóa trong luật Công nghiệp công nghệ số. Theo đó, tài sản số là tài sản theo quy định của bộ luật Dân sự, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử.

Luật chia tài sản số thành ba loại cơ bản là tài sản ảo trên môi trường điện tử, tài sản mã hóa và tài sản số khác.

Trong đó, tài sản mã hóa là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự; tài chính.



Tài sản ảo trên môi trường điện tử là một loại tài sản số có thể được dùng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư. Tài sản ảo không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự; tài chính.

Quốc hội thông qua biểu thuế thu nhập cá nhân mới, cao nhất vẫn là 35%

Theo Nghị quyết 05 của Chính phủ, Việt Nam sẽ triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Trong đó có quy định rõ ràng liên quan đến triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép để lưu ký, mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Sau 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy tính chất, mức độ vi phạm, theo quy định pháp luật.