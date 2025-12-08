Giá Bitcoin hôm nay 8.12.2025: Thị trường dò đáy khi 2.000 BTC bất ngờ 'thức giấc'

Dữ liệu từ sàn giao dịch tài sản mã hóa Binance cho thấy giá Bitcoin ngày 8.12 tăng khoảng 0,25% trong 24 giờ. Tuy nhiên, lúc 5 giờ 25 (theo giờ Việt Nam), BTC bất ngờ thủng đáy 90.000 USD. Mỗi Bitcoin hiện được giao dịch quanh mốc 89.657 USD.

Các token khác như Ethereum, Sui, Zcash tăng giá nhẹ khoảng 0,7%. Trong khi đó, phần lớn token còn lại trên thị trường chứng kiến đà giảm nhẹ. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 0,54% lên 3.070 tỉ USD.

Diễn biến giá Bitcoin sáng 8.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo các chuyên gia, Bitcoin vẫn đang trong thời gian điều chỉnh và có nhiều biến động mạnh. Thị trường có thể đang chuẩn bị bước vào "mùa đông tiền số".

Trong bối cảnh ảm đạm của thị trường, sự xuất hiện của hai đồng xu Casascius đã bị bỏ quên cách nay hơn 13 năm trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng. Mỗi đồng Casascius chứa 1.000 BTC vừa được kích hoạt trở lại.

Dữ liệu Onchain cho thấy một trong những đồng xu Casascius này được "đúc" vào tháng 10.2012, khi Bitcoin được giao dịch quanh giá 11,69 USD. Đồng còn lại được đúc vào đầu tháng 12.2011, khi Bitcoin được định giá khoảng 3,88 USD. Với giá trị hiện tại, hai đồng Casascius này có giá khoảng 179 triệu USD.

Đồng xu Casascius chứa Bitcoin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Casascius là những đồng xu bằng kim loại được doanh nhân Mike Caldwell ở Utah tạo ra từ năm 2011 đến năm 2013. Mỗi đồng xu Casascius chứa một tờ giấy ghi private key (khóa riêng tư) của Bitcoin. Chúng được phủ một lớp tem ba chiều chống giả mạo. Các đồng xu này có mệnh giá từ 1, 5, 10, 25, 100, 500 và 1.000 BTC. Caldwell sẽ nhận Bitcoin và đúc thành tiền xu vật lý. Casascius được xem là một trong những đồ sưu tầm vật lý liên quan đến Bitcoin được săn lùng nhiều nhất.

Tuy nhiên, do những lo ngại liên quan đến việc chuyển tiền không phép, Caldwell đã ngừng kinh doanh dịch vụ này. Theo một số ghi chép, chỉ có 22 đồng xu mệnh giá 1.000 BTC được sản xuất.

Người dùng sẽ bóc tem hologram để lấy private key và rút số Bitcoin tương ứng. Sau khi lớp tem bị bóc, private key được sử dụng, đồng xu vật lý chỉ còn giá trị sưu tầm.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý, việc một đồng Casascius được kích hoạt không đồng nghĩa lượng Bitcoin lớn sẽ đổ ra thị trường. Hồi tháng 7, một người tên John Galt đã chuyển 100 BTC từ đồng xu Casascius sang ví cứng, nhưng không rút tiền ngay lập tức.