Giá Bitcoin hôm nay 7.12.2025: Nguy cơ sập mạnh về 80.000 USD

Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay liên tục biến động. Lúc 7 giờ 15 ngày 7.12, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mức 89.347 USD. Trước đó, có lúc tiền số giá trị nhất thế giới vượt qua được ngưỡng 90.000 USD nhưng không duy trì được lâu.

Như vậy, trong một tuần qua, Bitcoin vẫn chưa thể phục hồi sau cú sập hôm 1.12. Giá BTC giảm khoảng 1,7% trong một tuần. Cùng thời gian, Ethereum lại có hiệu suất tốt hơn khi tăng 1,27%. Giá BNB tăng 1,91%. XRP là một trong những token chịu biến động mạnh nhất tuần qua khi giảm đến 7,69%, Solana giảm 2,89% và Dogecoin giảm 5,95%.

Diễn biến giá Bitcoin trong một tuần qua, tính đến ngày 7.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa đã giảm khoảng 2,25%, từ 3.110 tỉ USD vào đầu tuần, hôm nay giảm xuống còn 3.040 tỉ USD, tương đương 70 tỉ USD bị thổi bay khỏi thị trường.

Dựa trên phân tích Ichimoku Cloud, nhà giao dịch Titan of Crypto dự đoán Bitcoin có thể thủng đáy, quay về vùng giá 80.000 USD. Ông lưu ý rằng vùng hỗ trợ tiềm năng 83.900 USD đã được ghi nhận hồi đầu tuần. Việc giá thoái lui về dưới ngưỡng hỗ trợ này có thể diễn ra.

Những sự kiện chính ảnh hưởng đến giá Bitcoin trong tuần qua

Tuần qua, Bitcoin đã trải qua nhiều biến động giá do nhiều sự kiện lớn liên tục diễn ra. Đầu tiên là cú sập mạnh vào ngày 1.12 khiến giá Bitcoin rơi thẳng đứng xuống vùng giá 84.000 USD khi xảy ra sự cố trong nhóm thanh khoản yETH. Kẻ gian đã khai thác một lỗ hổng để tạo ra lượng lớn yETH trong một giao dịch sau đó rút cạn nguồn thanh khoản và tẩu thoát với khoảng 1.000 ETH (3 triệu USD). Tâm lý hoảng loạn đã kích hoạt một đợt bán tháo, đẩy giá Bitcoin và thị trường tiền số lao dốc.

Một trong những tín hiệu tích cực của tuần qua là Vanguard cho phép khách hàng tiếp cận các ETF tiền điện tử như ETF Bitcoin, Ethereum, XRP và Solana. Thị trường lập tức phản ứng tích cực với thông báo từ công ty quản lý tài sản lớn thứ hai thế giới, Bitcoin tăng vọt lên 91.000 USD.

Trong khi đó, động thái lạ của công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới Strategy lại khiến nhiều người hoài nghi. Các nhà phân tích tại CryptoQuant cho biết lượng Bitcoin mua vào hằng tháng của Strategy đã giảm đáng kể từ cuối năm 2024. Kế hoạch mua thêm Bitcoin trong suốt năm 2025 của công ty đã phá sản. Cụ thể, lượng mua vào hằng tháng của Strategy cao nhất trong năm 2024 lên đến 134.000 BTC mỗi tháng, nhưng đến tháng 11.2025 chỉ còn 9.100 BTC. Hiện tại, con số này giảm xuống còn khoảng 135 BTC.

Trong buổi phỏng vấn với CNBC hôm 6.12, CEO Strategy Phong Lê cho biết để cân đối bảng kế toán và loại bỏ những lo ngại đang lớn lên trong cộng đồng, công ty đã thành lập một quỹ dự trữ trị giá 1,44 tỉ USD. "Chúng tôi thực sự là một phần của hệ sinh thái tiền điện tử nói chung và Bitcoin nói riêng. Đó là lý do chúng tôi hành động để xoa dịu nỗi lo của các nhà đầu tư về tình hình hoạt động của công ty", ông Phong Lê nói.

Trong tuần qua, chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Nhà đầu tư sẽ phải nộp 20% thuế dựa trên lợi nhuận, bất kể số tiền là bao nhiêu. Trong khi đó, Trung Quốc cũng phát đi những thông điệp cứng rắn, khẳng định tiếp tục siết chặt quản lý về loại hình tài sản "nhiều rủi ro" này.

Tại Mỹ, các luật sư đại diện cho chính phủ liên bang đã yêu cầu thẩm phán tuyên án 12 năm tù cho nhà đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon. Trong hồ sơ nộp lên Tòa án Quận phía Nam New York, các công tố viên cho rằng Do Kwon đã gây ra nhiều tổn thất hơn cả Sam Bankman-Fried, Alex Mashinsky và Karl Sebastian Greenwood cộng lại.